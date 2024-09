L’Estra mette il turbo. Schemi e ritmi altissimi

Allenamento a ritmi serratissimi per l’Estra Pistoia che ieri è ritornata in palestra dopo la prima uscita di sabato sera contro la Libertas Livorno. Tribuna piena al PalaMelo con i tifosi che ancora una volta hanno voluto vedere da vicino la nuova squadra. Segno di entusiasmo unito a grande curiosità com’è del resto nello stile pistoiese visto che ogni anno le varie squadre che si sono succedute sono sempre state seguite con interesse fino dai primi passi. Coach Dante Calabria non si è fatto intenerire dal caldo torrido mettendo sotto la squadra com’è nella sua idea di basket.

Intensità, sforzo e voglia di comunicare sono gli aspetti che si sono visti in campo da parte dei giocatori biancorossi. In campo i giocatori parlano molto tra di loro, c’è voglia di aiutarsi, di aiutarsi, di tenere sempre alta l’attenzione. C’è la volontà da parte di tutti di creare fin da subito un gruppo, di trovare l’intesa giusta e avere un buon feeling. Aspetti che sono piaciuti molti a Calabria che non ha perso occasione di sottolineare. Il lavoro è stato prevalentemente con il pallone ed una cura quasi maniacale nel provare e riprovare gli schemi sia difensivi che offensivi. Coach Calabria si è concentrato su consolidare gli schemi provati fino ad ora aggiungendo un tassello in più sia in attacco che in difesa.

Lo staff biancorosso piano, piano sta costruendo il proprio piano, l’idea di pallacanestro che si intende dare alla squadra dando ogni giorno un input in più, un gradino alla volta anche perché non va dimenticato che ancora la squadra è orfana di Eric Paschall un elemento che, una volta al massimo della forma, cambierà il volto della squadra sia per quanto riguarderà l’aspetto difensivo che offensivo. Intanto la società ha comunicato che anche l’amichevole fissata inizialmente per l’11 settembre a Fidenza contro Varese è stata annullata. La dirigenza sta decidendo se effettuare ugualmente un test con un altro avversario oppure passare dall’amichevole del 7 settembre contro Scafati al torneo Lovari di Lucca in programma dal 14 al 15 settembre.

Maurizio Innocenti