Libertas Lucca domina Invictus Livorno 98-62, vittoria chiave per i play-off

Invictus Livorno

62

Libertas

98

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 8, Bandini 3, Santini, Pappalardo 1, Vincenzini 9, Botta 5, Madeo 5, Ghignola, Fabiani 2, Geromini 13, Cucciolioni 2, Dattilio 14. All.: Bonaccorsi.

LIBERTAS LUCCA: Magrini 12, Tonacci 12, Morello 10, Giusti 6, Donati 23, Russo 10, Brunelli 2, Lorenzi 6, Bonfanti 2, Piercechi 6, Guidi 9. All.: Piochi.

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano Terme e Galluccio di Colle Val d’Elsa.

Note: parziali 15-26, 32-57, 52-81.

LIVORNO - Vittoria convincente della Libertas che batte 98 a 62 l’Invictus Livorno. Nel primo quarto i biancorossi partono subito forte e vanno subito in vantaggio e chiudono il tempo sul 15-26. Nel secondo i ragazzi di Piochi incrementano il divario e vanno al riposo lungo sul 32-57. Al rientro dagli spogliatoi, dopo l’intervallo lungo, arriva il massimo vantaggio per i biancorossi che, ormai, hanno la vittoria in tasca e chiudono il quarto sul 52-81. Nell’ultimo periodo i lucchesi gestiscono il match e portano a casa questo successo fondamentale per la classifica, ma anche per il morale dei ragazzi, in vista dell’inizio dei play-off.

"Abbiamo conquistato – ha commentato Piochi – una vittoria importante, grazie ad un ottimo atteggiamento di tutta la squadra. Siamo riusciti a mandare a referto tutti e undici i giocatori scesi sul parquet. Sono contento dell’atteggiamento giusto che i ragazzi hanno avuto, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo avuto un piccolo black-out solo nel terzo quarto, ma la partita è sempre stata solida nelle nostre mani".

"Adesso – conclude il coach – dovremo essere bravi a resettare subito questa gara e preparare al meglio quella di domani contro Pescia che sarà importantissima. Sono veramente contento, perché non abbiamo mai abbassato la guardia e mai pensato di giocare terza contro ultima". E, mercoledì, al Palatagliate, appunto arriva la Cestistica Audace alle 21.15, seconda in classifica: una sfida che si preannuncia molto interessante.

Al. Lomb.