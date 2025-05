Libertas pronta per gara due contro Lions Montemurlo: obiettivo semifinale

Dopo la vittoria in gara uno dei play-off per la promozione, la Libertas scenderà di nuovo sul parquet questa volta domani sera, alle 21.15, al "Palapantano", per affrontare il Lions Montemurlo in gara due che potrebbe sancire, in caso di nuova vittoria biancorossa, l’accesso alla semifinale. Se, invece, dovesse arrivare una sconfitta, tutto si deciderà sabato prossimo, al "Palatagliate", alle 17.30, in gara tre.

Naturalmente l’obiettivo è quello di chiudere i conti e restare, poi, alla finestra a guardare chi sarà il prossimo avversario in questi play-off che, al momento, stanno sorridendo ai ragazzi di Piochi che stanno attraversando un bel momento di forma, coronato da prestazioni e da vittorie importanti che, in campionato, hanno consentito di arrivare al terzo posto e di essere una testa di serie.

"Mi aspetto – ha analizzato il coach Mario Piochi – una partita, da parte dei nostri avversari, totalmente diversa da quella disputata in gara uno. Sicuramente ci troveremo di fronte un roster che proverà a partire subito aggressivo e a mettere subito nel ritmo giusto i propri giocatori per far infiammare anche il loro pubblico. Noi dovremo essere bravi a rimanere concentrati e lì con la testa, ma, al tempo stesso, dovremo reagire ed imporre il nostro ritmo, sia offensivo che difensivo, come abbiamo fatto benissimo in gara uno e cercare di ridurre al massimo ogni minimo errore".

"Giocare fuori – chiosa Piochi – vuole dire fare una partita perfetta per chiudere la serie già domani. I ragazzi, come sempre, si sono allenati con la grinta giusta e sono sicuro che daranno il massimo come hanno sempre fatto ogni volta che siamo scesi sul parquet. Siamo consapevoli che sarà un match molto difficile, ma il nostro obiettivo è quello di provare a chiudere la serie e di pensare, poi, alla semifinale".

La gara tra Lions Montemurlo e Libertas è stata affidata alla direzione di Enrico Liverani di Livorno e di Niccolò Borgioli di Massa.

Alessia Lombardi