Libertas sfida Invictus Livorno: obiettivo play-off al Palapera

La Libertas, domenica, alle 18, affronterà, al "Palapera", Invictus Livorno, match valido per la tredicesima giornata. Una gara importante per i ragazzi di Piochi che si trovano saldamente nella zona play-off e vogliono continuare la propria striscia positiva, in vista del termine della regular season, per poi concentrarsi sui play-off.

I biancorossi si troveranno di fronte una squadra che è all’ultima spiaggia ed è obbligata a vincere per cercare di provare a sperare di agganciare la zona salvezza che dista soltanto quattro lunghezze.

"Ci troveremo di fronte – ha analizzato Piochi – una squadra che sta provando il tutto per tutto per provare a prendersi la salvezza, con tre giornate ancora da giocare. Prima della fine di febbraio hanno inserito nel loro roster tre giocatori importanti come gli esterni Madeo e Geromin ed il lungo, fratello di Fantoni. E’ una squadra che gioca con ritmi alti, che mette in difficoltà sia in attacco che in difesa e gioca molto l’uno contro uno. Noi dovremo essere bravi a continuare a giocare come stiamo facendo nelle ultime gare, con una grandissima attenzione difensiva e la voglia di passarsi il pallone in attacco".

"L’obiettivo – ha aggiunto Piochi – è quello di continuare a scendere sul parquet con una grande intensità ed attenzione su entrambi i lati del campo, perché andremo ad affrontare un match non facile, anche se la classifica dice che loro sono ultimi. Rimanere concentrati per tutti i quaranta minuti sarà fondamentale, per far sì che possiamo portare a casa un’altra vittoria e preparare al meglio la sfida di mercoledì contro Cestistica Audace Pescia, al “Palatagliate”, alle 21.15".

La gara tra Invictus Livorno e Libertas sarà a affidata a Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme e a Flavio Galluccio di Colle Val d’Elsa.

Alessia Lombardi