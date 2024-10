L’iniziativa. Esplode la ’Red Passion’ al Flaminio

Sarà un Flaminio incandescente, quello di domenica. Già nelle prime ore del mattino, l’organizzazione di Rinascita Basket Rimini distribuirà delle magliette rosse in ogni posto, numerato e non numerato, dell’arena. È l’evento "Red Passion", organizzato dalla società assieme a NTS Informatica per regalare al derby quel tocco in più di colore e ambiente, oltre a un tifo certamente su livelli alti.

"Per questa partita abbiamo pensato di realizzare una t-shirt per ogni posto e vestire l’intero palazzo di rosso – dice Stefano Carloni, amministratore delegato di NTS –. È importante mostrare a tutti questo muro rosso durante la partita, in modo tale da farlo diventare il sesto uomo in campo". La novità di giornata è anche quella riguardante Moreno Maresi che, oltre a essere ritornato in Consiglio d’amministrazione, è ora anche vicepresidente vicario di Rbr.

"Mi è stato chiesto di riprendere un ruolo che avevo ricoperto già in passato e l’ho fatto molto volentieri, con grande entusiasmo e passione in un momento straordinario – spiega Maresi –. È stata proprio la passione a portarmi a costruire all’inizio il progetto Rbr assieme a Paolo Carasso, Paolo Maggioli, Davide Turci e tutti quelli che hanno contribuito". E il futuro in questo campionato? Il vicepresidente guarda avanti e prova a scrutare nella sfera di cristallo. "Sappiamo che la squadra è buona e che lo staff è all’altezza delle sfide di questa stagione – continua Maresi –. La società sta stringendo ancor più i bulloni dell’organizzazione. Abbiamo tantissimi soci che ci sostengono, continuiamo a costruire il futuro in maniera responsabile. La classifica? Profilo basso per il momento, ma se arriveranno i risultati che ci consentiranno di festeggiare, allora saremo noi i primi pronti a farlo".

Per NTS, intanto, una voglia di pallacanestro che dura da tanto e che l’anno scorso, per esempio, si è tradotta nella sponsorizzazione al Riviera Basket Rimini del campionato di Serie B di basket in carrozzina. Con Rbr c’è voglia di futuro. "La nostra intenzione è quella di esserci e di dare il nostro contributo", chiosa Carloni.

lo.za.