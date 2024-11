Lissone tenta l’impresa con la corazzata Milano

Nonostante le assenze - fuori Collini, fuori Ganna, contro Busnago non c’era nemmeno Raffaldi mentre Meregalli (nella foto) è rientrato da poco da un infortunio - e grazie ai suoi giovani, tiene botta nella parte alta della classifica di Serie C la Galvi Lissone. Dopo essersi aggiudicata il derby contro Busnago, stasera al PalaFarè chiederà un sostanzioso aiuto al pubblico amico per tentare la grande impresa contro la seconda forza del torneo, la Pallacanestro Milano.

Palla a due alle 21. Stesso orario per la Eco Peg Varedo che riceve la Nuova Argentia Gorgonzola. Ma la prima a scendere in campo sarà la Fortitudo Busnago, protagonista fin qui di una prima parte di stagione regolare sotto le aspettative. Anche i ragazzi di Alessio Ascenzo giocano in casa alle 18.30 e servirà una prestazione molto migliore rispetto le ultime per avere ragione di Bocconi Milano. Galvanizzato dal primo referto rosa in categoria, posticipa a domani il Basket Seregno, che al Pala Somaschini riceve Milano3 che quest’anno in Brianza ha sempre vinto. Due i posticipi domenicali in Divisione Regionale 1 alle 18. Va a Sondrio la POB Binzago che deve recuperare un po’ di terreno sulla vetta, gioca sul parquet amico Villasanta opposta a Nibionno.

Ro.San.