Lo sfogo di Jonhson su Instagram per la squalifica. "Siamo la preda, prezzo da pagare»

Per la gara di stasera Forlì non potrà contare su Xavier Johnson, squalificato per una giornata per i fatti di Vigevano. Nelle scorse ore, con un post lanciato sulla sua pagina Instagram intitolato ‘Nemico pubblico #1’, il giocatore è tornato sull’accaduto. "Ho sempre cercato di fare del mio meglio – spiega Johnson –, portando energia alla mia squadra. Metterò sempre in campo tutto ciò che ho. Finora abbiamo trascorso un anno fantastico e apprezzo il sostegno del club e dei nostri tifosi. Però questa stagione è diversa. Siamo i ‘ricercati’ e siamo dove tutti gli altri vogliono essere".

Poi arriva al punto: "A Vigevano i tifosi avversari mi hanno sputato addosso e hanno insultato me e la mia famiglia. Per la mia reazione a tutto ciò ho subìto una conseguenza. È il prezzo da pagare per essere la preda. Tutti sono contro di noi e quindi dobbiamo essere più umili quando vinciamo. Continuerò a lottare per questa città e i miei compagni fino all’ultima gara. Ringrazio le persone che mi odiano e voglio ricordare loro che è solo un gioco e io vengo pagato per farvi divertire. Ma voglio anche ringraziare i fan che mi sostengono sempre. Forza Forlì".