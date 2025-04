Loreto Pesaro vince in rimonta all'overtime contro Nuovo Basket Aquilano

NUOVO BASKET AQUILANO74LORETO PESARO77

NUOVO BASKET AQUILANO: Bologna ne, Compagnoni 8, Spasojevic 11, Nardecchia M. ne, Nardecchia N. 12, Vigori 8, Ciccarelli, Di Paolo 2, Tuccella 8, Cecchi 16, Ferretti 9.LORETO PESARO: Delfino 15, Cevolini ne, Battisti 6, Cipriani 6, Mattioli ne, Ugolini 5, Tognacci 10, Santucci 10, Aglio 13, Broglia 10, Gulini 2.

Note: parziali 25-12, 38-32, 53-48, 63-63, 74-77. Uscito per falli Santucci (Loreto Pesaro)

L’Italservice espugna il campo del Nuovo Basket Aquilano in rimonta all’overtime, al termine di una partita tiratissima contro un’avversaria di valore. Un primo quarto con il freno tirato per un Loreto che non riesce a sbloccarsi al tiro. Dall’altra parte una squadra che non ha nulla da perdere e che gioca più sciolta. L’Italservice ha invece basse percentuali al tiro. Il primo quarto è sempre a rincorrere (25-12). Nel secondo quarto c’è una reazione da parte dei pesaresi che però da tre hanno una paurosa percentuale di 0 su 11 che non consente loro di controllare la gara. Si va all’intervallo lungo con i gialloblu che comunque si avvicinano 38-32. Nel terzo quarto si aziona il recupero. Santucci con due triple pareggia. Gli avversari vengono riagguantati, ma non mollano. Loreto stringe le maglie in difesa e va avanti di 5 punti, poi viene ripreso 53-48. Il quarto finisce in equilibrio e si chiude sul 63-63. Si va ai supplementari. Sarebbe bastato un guizzo in più e si sarebbe evitato l’overtime. Nell’ultimo periodo i marchigiani ingranano la marcia giusta e la spuntano con merito. Un risultato importante doppiamente perché Matelica, capolista, ha perso a Roma.

b.t.