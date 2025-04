Luca Conti brilla al debutto con RivieraBanca: vittoria cruciale contro JuVi Cremona

Attento, deciso, energico in difesa e pronto a convertire in punti le prime opportunità che gli sono capitate tra le mani. Il debutto di Luca Conti non è proprio di quelli abituali, soprattutto in considerazione del fatto che l’ex Vanoli Cremona era arrivato da appena un paio di giorni e il numero di allenamenti assieme ai compagni era ridotto. Due, di fatto. Eppure lui, contro la JuVi Cremona, in una sorta di derby personale, sembrava già perfettamente dentro i meccanismi di squadra. "Sono molto felice di essere qui – dice proprio Conti –. Sapevo che quello del Flaminio si sarebbe dimostrato un pubblico caldo e, in effetti, è stato così. Sono in una piazza che è molto innamorata del basket e questo non può che essere positivo. Per noi, quella con la JuVi è stata una vittoria importante, un successo cruciale per mantenere saldo il secondo posto in classifica. Il mio compito? Non sono venuto a stravolgere l’assetto della squadra, cercherò di mettere le mie caratteristiche a disposizione del gruppo per cercare di raggiungere l’obiettivo". Nei 14’ del debutto, 4 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. "Era da qualche weekend che non giocavo e mi sono tolto un po’ di ruggine, sono contento di aver fornito un buon contributo. Non sono e non sarò uno che deve fare venti punti in ogni partita, il mio compito è aiutare la squadra nell’aumentare l’energia e nell’essere competente in difesa, dando poi una mano anche in attacco. Cercando, in definitiva, di fare delle mie caratteristiche un plus per la squadra. L’obiettivo? Stare il più possibile attaccati a Udine, fare il meglio possibile".

Dopo i recuperi, la classifica si è completata, con tutte le squadre che hanno ora lo stesso numero di partite. Invariato lo svantaggio di RivieraBanca nei confronti di Udine (-4), così come è rimasta identica la forbice con Cantù (+4). Di fatto, la vittoria con Cremona vale matematicamente i playoff senza passare dai play-in. "Il gruppo è molto affiatato e coeso, lo si vede subito. La città? Qui il basket è molto seguito e lo si vede dai tanti riminesi presenti al palazzetto, è certamente un piacere giocare a Rimini. Il campionato di A2 è tosto e competitivo, lo era anche in anni passati ma forse quest’anno ancora di più. Il livello è molto alto, lo si vede anche in questa stagione in cui tante squadre vogliono salire". Domani si replica con un’altra gara al Flaminio: arriva Vigevano.

Loriano Zannoni