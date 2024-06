L’urlo di Justin Johnson: "Rinascita, resto con te"

di Loriano Zannoni

La conferma era nell’aria, ma resta certamente quella più importante dell’intero roster biancorosso. La pietra angolare del reparto lunghi ma anche dell’intera squadra, Justin Johnson, vestirà la canotta di Riviera Banca anche nel 2024-2025. In una nuova A2, competitiva e con tante pretendenti ai primi posti, "JJ" dovrà semplicemente essere sé stesso, cioè il giocatore che ha stretto fin da subito un patto di sentimenti con la città. Nei fatti una formalità, perché Rbr e Johnson volevano onorare il biennale stretto nel 2023. Nella sostanza un gran colpo, perché il 26enne da Western Kentucky garantisce punti, sostanza e leadership.

"Posso confermare, con molta felicità, che sono pronto per tornare a Rimini – dice proprio Johnson –. Spero in una nuova grande stagione e non vi nascondo che mi piacerebbe in futuro prolungare ancora il mio contratto. Insieme a Rimini abbiamo ancora grandi obiettivi da raggiungere e sono in attesa, molto curioso ed entusiasta di vedere come prenderà forma il nostro nuovo roster. Penso che con il nostro coach possiamo ottenere qualsiasi cosa. È vero che ci saranno tante novità, con il girone unico di serie A2 e un ottimo livello di gioco, ma sono fiducioso e penso che quest’anno cresceremo ulteriormente". L’energia messa sul parquet, le giocate decisive, gli scatti di entusiasmo: il feeling con la piazza è stato immediato e totale, anche con un inizio di campionato zoppicante per alcuni guai fisici. Fino a dicembre, su Johnson le sensazioni erano ambivalenti: ottime dal punto di vista del campo, titubanti per quanto riguarda il suo stato di salute fisica. Anche la sfortuna ci ha messo lo zampino, sotto forma di colpo alla testa all’inizio del match con Trieste del 19 novembre, con conseguente trasporto in ospedale. Prima e soprattutto dopo, però, Johnson ha risposto presente.

Col tap-in decisivo per la vittoria su Verona al supplementare, con la stoppata su Baldi Rossi per sigillare il colpo a Cantù, con la schiacciata su alzata di Anumba per l’azione più spettacolare dell’anno con Latina. Per lui una regular season d 14 punti e 9.4 rimbalzi e una fase a orologio in crescendo rossiniano, con 18.4 punti e 10.6 rimbalzi. Johnson tornerà a Rimini per l’inizio della preparazione di agosto, Rbr vuol mettergli attorno una squadra di alta fascia.