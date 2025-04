L’Use continua a vincere. Prova di forza contro Pavia

Use Empoli

90

Pavia

79

USE COMPUTER GROSS: Giannone 24, Giantini n.e., Baccetti 4, Sesoldi 6, Rosselli, Regini n.e., De Leone 10, Mazzoni 27, Quartuccio 5, Tosti n.e., Marini n.e., Maric 14. All.: Valentino.

RISO SCOTTI PAVIA: Smith 23, Carpani 3, Bogunovic 16, Temporali n.e., Hidalgo 7, Apuzzo 10, Manna 11, Avanzini 5, Lomele 4, Moro n.e. All.: Cristelli.

Arbitri: Corso di Pisa e Russo di Firenze.

Parziali: 27-16; 40-31; 68-58.

EMPOLI – Da domenica a mercoledì, da Borgomanero a Pavia. Cambiano giorni e avversari, ma non il risultato. L’Use Computer Gross vince ancora e lo fa in maniera autoritaria pure contro Pavia, nel recupero del match non disputato lo scorso 22 marzo per la chiusura del Pala Sammontana da parte del Comune a causa dell’allerta meteo. Avvio sprint dei biancorossi, che poi conducono sempre avanti contro un avversario sulla carta fra i più quotati del girone. Senza Rosselli, alle prese con un problema fisico ed in campo solo per pochi minuti, ci pensano due ventiduenni empolesi nati e cresciuti nell’Use, Giannone e Mazzoni, a non far pesare l’illustre assenza mettendone 51 in due (24 e 27). Al resto pensa la compattezza del gruppo, ancora una volta l’arma in più di questa squadra che, con queste due importanti vittorie ha ora ottime carte da giocare nella volata per i play-off. L’Use è infatti sesta con 18 punti, a più quattro sul nono posto.