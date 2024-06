L’Use Rosa vuole ripartire dalle certezze. Ruffini è il primo tassello per la nuova stagione

L’Use Rosa Scotti targata 2024-25 si fonda sulle certezze. La prima non poteva che essere coach Alessio Cioni, già confermato alla guida della squadra per la quattordicesima stagione consecutiva all’indomani della fine del campionato. La seconda è la giovane Irene Ruffini, esterna classe 2003 nata e cresciuta nel vivaio biancorosso fino a ritagliarsi un ruolo da protagonista ai massimi livelli nazionali. Dopo anni di costante crescita, infatti, Ruffini è ormai da un paio di stagioni un punto fisso del gruppo in campo e fuori ed è reduce da un campionato importante nel quale ha fatto altri, importanti progressi. Un rapporto che va ormai oltre il semplice aspetto tecnico. Nell’ultima stagione di A2, in cui l’Use Rosa ha centrato di nuovo i play-off, ha giocato 28 gare con 165 punti e 31 assist complessivi con i 16 realizzati contro Moncalieri che ha rappresentato il massimo score in una singola partita, seguito dai 12 messi a referto in gara-1 del primo turno play-off contro Villafranca di Verona. E anche il primo tassello del roster, quindi, è stato messo.