Marchi "Virtus, fai un passo alla volta"

In una squadra che funziona servono gli imbianchini che lavorano sul campo, lo staff tecnico, e gli architetti dietro le quinte.

Da tanti anni l’architetto della Virtus Imola è Carlo Marchi, l’ex giocatore si occupa della costruzione della squadra.

Quest’anno c’è stato un surplus di lavoro, giusto?

"Ci sono stati sicuramente dei momenti critici, ma fa parte del mio ruolo. In questa stagione abbiamo dovuto fare dei cambiamenti di organico, avevamo puntato su Fiusco e ci punteremo anche l’anno prossimo, è molto valido, però purtroppo si è infortunato".

A quel punto la Virtus ha ingaggiato Valentini, poi cosa è successo?

"Non siamo stati fortunati perché si è fatto male a livello muscolare, lo riavremo presto e questo ci permetterà di poter sfruttare una rotazione in più. Alberti ci aveva chiesto di andare via per giocare di più, noi non eravamo molto d’accordo, rimarrà per sua scelta e siamo contenti perché Alessandro è un giocatore che è sempre positivo e questo è un bene per tutti".

La V imolese si sta strutturando sempre di più anche a livello societario.

"C’è una struttura work in progress, io posso solo ringraziare tutta la dirigenza per il supporto che sta dando a me, allo staff tecnico e ai giocatori. Qui ognuno fa la sua parte, in armonia e con grande positività, è un piacere lavorare con queste premesse. Ricordo per ultimo, ma non perché meno importanti, i nostri tifosi che sono sempre vicini e camminano insieme a noi in ogni momento".

La squadra strada facendo ha preso consapevolezza dei propri mezzi, ora la posizione di classifica è ottimale.

"La svolta della nostra annata è stato il derby, l’Andrea Costa poteva affossarci, la squadra è stata veramente brava a essere compatta quanto unita. Siamo arrivati a quella partita con 10 punti in classifica mentre loro ne avevano 16. Dietro la nostra affermazione ogni tassello del pianeta giallonero ha fatto la sua parte".

La Virtus arriva da tre vittorie consecutive e l’asticella si può alzare ulteriormente pensando a qualcosa di più della salvezza tranquilla, secndo lei?

"Non mi sbilancio, dobbiamo solo giocare una partita alla volta, cosi facendo potremo centrare il 13esimo posto che fino dall’inizio è l’obiettivo stagionale. Guardare oltre in questo momento non ha senso".

Domani gli uomini di coach Mauro Zappi vanno a giocare a Lumezzane.

"Sarà una partita diversa da quella dell’andata, i bresciani vennero a Imola dopo la scomparsa del loro giocatore Samuel Dilas ed avevano degli infortunati. Questo è un match da affrontare con la massima concentrazione, solo cosi si possono fare punti".