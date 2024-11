Martino rilancia la sfida. In campo il rinforzo Perkovic: "Ci serve subito il suo apporto»

"Dopo l’ultima partita non possiamo prescindere dal presentarci a Torino con un livello di aggressività e soprattutto di concentrazione diverso". Coach Antimo Martino presenta così la nona giornata di campionato in cui i biancorossi sfideranno la squadra piemontese allenata da Matteo Boniciolli (palla a due ore 20.30, Pala Gianni Asti).

Reduci da due sconfitte consecutive contro Rimini e Livorno i forlivesi sono chiamati a riscattarsi, così come la rinnovata Torino che vuole prendersi i due punti in palio per dimenticare anch’essa gli ultimi due turni in cui non ha mosso la classifica. "C’è da affrontare una squadra che ha dimostrato delle ottime qualità – prosegue il tecnico dell’Unieuro – e soprattutto di saper giocare a ritmi elevati in entrambi i lati del campo".

Sarà a disposizione dello staff tecnico anche il nuovo acquisto Toni Perkovic, chiamato a colmare il vuoto lasciato nel roster dall’infortunato Shawn Dawson, ancora fermo per un edema osseo. L’atleta croato ha così l’occasione di debuttare subito con la maglia biancorossa, allungando le rotazioni e portando il suo contributo, soprattutto offensivo, alla formazione forlivese.

"Per quanto ci riguarda – precisa Martino –, approfitto per ringraziare la società che, preso atto del prolungamento dei tempi di recupero di Dawson, ci ha messo a disposizione un nuovo giocatore. Coinvolgeremo da subito Perkovic e purtroppo lo dovremo fare attraverso le partite, visto il calendario fitto delle prossime due settimane". La Pallacanestro 2.015 è infatti attesa da quattro incontri in 12 giorni: Torino, appunto, e Udine in trasferta, Orzinuovi e Cantù in casa, in un torneo che non concede pause.

Perkovic, quindi, scenderà in campo a pochi giorni dal suo arrivo in città, ma "non possiamo però prescindere dal farlo giocare subito, considerando oltre alla frequenza delle partite anche il livello di questo campionato, nel quale non è facile regalare uno straniero".

