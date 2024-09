Massa Lombarda. Solaroli: "Vogliamo andare lontano». Da risolvere il rebus per le gare interne

"Vogliamo andare avanti il più lontano possibile". L’ambiziosa Lusa Basket Massa Lombarda si presenta ai nastri di partenza della stagione con ottime premesse per essere protagonista, avendo rinforzato un roster che già lo scorso anno si era mostrato molto competitivo sfiorando i playoff. Il mercato ha portato Matteo Caroli, guardia lughese con un passato anche in A1, e Tommaso Colombo, coppia che in Divisione Regionale 1 può fare la differenza, soprattutto se inserita in un contesto collaudato come quello massese. "Abbiamo un buon roster – sottolinea coach Massimo Solaroli – e sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni, anche se il livello sarà alto e ci sarà da lottare. In un organico che ha disputato una stagione molto positiva soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo inserito giocatori interessanti che hanno compensato alle partenze di Delvecchio e Alessandrini e ci siamo anche rinforzati in reparti in cui eravamo meno coperti. Al momento l’obiettivo è arrivare tra le prime cinque nella prima fase per entrare nel girone regionale che permetterà di disputare i playoff, che ad oggi non sappiamo ancora come saranno strutturati e quante squadre parteciperanno. Di sicuro vogliamo dire la nostra e arrivare fino in fondo". L’unico problema riguarda il campo, perché per giocare a Massa Lombarda occorre una deroga, già chiesta alla Fip. La risposta arriverà a breve e se dovesse essere negativa, la squadra disputerà le gare interne lontano da casa.

Il roster: playmaker: Riccardo Gorini, Francesco Orlando, Michele Rivola; guardie: Matteo Caroli, Matteo Castelli, Tommaso Colombo, Alberto Spinosa; ali: Giammarco Dalla Malva, Giacomo Ravaglia; pivot: Francesco Ciadini, Simone Fabiani.

l.d.f.