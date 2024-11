Matelica. Halley sconfitta dall’Italservice Pesaro. Trullo: "Subiti troppi rimbalzi d’attacco»

Niente impresa per la Halley Matelica sul campo dell’Italservice Pesaro, una delle super big del girone. Partita quasi tutta di rincorsa per i biancorossi. Ecco il commento di coach Antonio Trullo (foto) sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo subito tanti rimbalzi d’attacco e questa è una cosa nella quale stiamo soffrendo un po’ contro tutte le squadre, dobbiamo cercare di sistemarla in qualche modo per non concedere troppi tiri agli avversari. Oltre ai rimbalzi, abbiamo avuto una brutta serata al tiro soprattutto coi nostri esterni: quando fallisci pure tiri aperti, diventa poi difficile perché perdi fiducia in ciò che stai facendo. Forse – aggiunge – avremmo potuto dare qualche palla dentro in più, cercheremo di sistemare ciò che non ha funzionato in vista della partita di domenica". La Halley giocherà di nuovo in trasferta, stavolta contro il Castel San Pietro: "È una squadra giovane – spiega coach Trullo – con 2-3 giocatori importanti tra gli esterni. Ma adesso dobbiamo pensare a noi stessi, ce lo insegna il Loreto Pesaro, che dopo due sconfitte è andato a vincere proprio a Castel San Pietro. Dovremo fare lo stesso anche noi. Il campionato è molto equilibrato, tutti vincono e perdono con tutti. Speriamo di ritrovare in settimana Zanzottera, che è troppo importante per noi".

m. g.