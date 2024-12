Matteo Mecacci torna in panchina a Nardò: sfida salvezza contro la sua ex squadra Cento

La vittoria con Nardò porta in dote alla Sella un avversario ben noto al popolo del Guercino nella corsa alla salvezza. I pugliesi hanno infatti ufficializzato ieri l’esonero di Luca Dalmonte ed il conseguente arrivo in panchina di Matteo Mecacci, per cinque stagioni a Cento e protagonista del punto più alto raggiunto dalla società biancorossa nella sua storia. Sembra proprio uno scherzo del destino: è la stessa squadra che è stata di Mecacci per cinque anni a riportarlo in panchina, dopo la vittoria al supplementare di domenica che ha sancito la decisione dei pugliesi di dire addio a Dalmonte e di affidarsi, appunto, al tecnico senese.

Mecacci è arrivato ieri a Nardò e dirigerà oggi il primo allenamento, con l’obiettivo di portare alla salvezza una squadra che nell’ultimo periodo si è un po’ persa, e che aveva bisogno probabilmente di una scossa di questo tipo per riprendere il cammino verso una salvezza complicata.

A Cento, Mecacci è rimasto per cinque lunghe stagioni, innanzitutto traghettando il club in A2 nel 2020: poi altri quattro campionati, nei quali Cento ha disputato i playoff (2021/2022) e le final four di Coppa Italia (2022/2023), perdendo la finale con Cremona. Nello stesso anno anche un clamoroso secondo posto in regular season, ed un campionato in cui Tomassini e compagni viaggiarono a ritmi altissimi. Lo scorso anno è arrivata una salvezza relativamente tranquilla, in virtù del primo posto guadagnato nel girone salvezza.

Un’altra curiosità di questa storia quantomeno particolare: l’ultima panchina di Matteo Mecacci è dello scorso 9 giugno, giornata conclusiva del girone salvezza, proprio contro Nardò (le due squadre erano già salve entrambe). Cento e Nardò si intrecciano quindi nella carriera del tecnico senese, che aveva lasciato la città del Guercino quest’estate al termine di un ciclo che ha regalato al popolo biancorosso tantissime soddisfazioni. In estate si era parlato per lui anche di qualche assistentato in serie A, ma Mecacci ha preferito aspettare una chiamata da capo allenatore. Ora per lui si apre un nuovo capitolo, e chissà che non possa sorprendere pure a Nardò.

Jacopo Cavallini