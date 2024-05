Matteo Tambone saluta la Vuelle: giocherà con il Sassari

Pesaro 27 maggio 2024 – “Capitan, mio capitan” per i tifosi della Vuelle resta ora solo una celebre frase di un film. Perché Matteo Tambone, uno dei giocatori bandiera della formazione biancorossa, ha cambiato casacca dopo alcuni anni di militanza. Rimbalza infatti da Sassari, che lo aveva cercato anche questo inverno, che la guardia play ha firmato il contratto per cui il prossimo anno il capitano (ormai ex) vestirà i colori della formazione isolana.

Cosa ha fatto la società per trattenerlo, sperando che il capitano potesse guidare la truppa pesarese anche nel torneo di A2?

Le indiscrezioni delle ultime 24 ore parlano di una conferma del vecchio contratto - intorno ai 90mila euro - , ma evidentemente la cifra non è bastata anche perché Sassari oltre a militare nel massimo campionato sarà impegnate anche nelle coppe. Insomma altri palcoscenici. Fra l'altro quella di Tambone non è stata una stagione facile, perché nel caos generale e gestionale, è terminato anche lui.

In molti speravano e puntavano su vicende familiari visto che la sua compagna gioca a basket ad Ancona. Ma evidentemente tutte queste cose non sono bastate per trattenerlo per un'altra stagione. Campionato, quello di A2, che si annuncia fra l'altro molto difficile per una società che è stata sempre abituata a pensare e a muoversi con le logiche del massimo campionato. La partenza di Tambone per Sassari potrebbe riaprire fra l'altro le contestazioni nei confronti della società biancorossa: una partita non chiusa e con i tifosi sempre alla finestra, pronti a contestare le scelte. m. g.