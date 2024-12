Mens Sana cerca riscatto contro Olimpia Legnaia al PalaEstra

Riscattare le due sconfitte, arrivate nel finale, contro Costone e Arezzo e riprendere la marcia verso il sesto posto, obbiettivo della Mens Sana da inizio stagione. La formazione di coach Betti (nella foto) questa sera alle 21 attende al PalaEstra l’Olimpia Legnaia, che all’andata inflisse un pesante ko a Pannini e compagni anche grazie alla super prestazione del senese Nepi.

"Per noi è indubbiamente una partita importante – ha detto Betti alla vigilia – torniamo in casa dopo due trasferte di fila e vogliamo riscattare la sconfitta di Arezzo. Quando perdiamo c’è sempre grande voglia di tornare in campo il prima possibile e vogliamo in tutti i modi tornare alla vittoria". Ad Arezzo un ko che sanguina ancora molto. "Avevamo iniziato bene – prosegue Betti – facendo buone cose. Poi alcune sbavature in difesa negli ultimi sette otto minuti ci sono costate carissime. Dobbiamo concentrarci soprattutto su quelle. In attacco siamo convinti che possiamo creare i nostri vantaggio per cui ripartiamo da maggiore attenzione sull’aspetto difensivo".

Poi sull’avversario. "Legnaia è una squadra con elementi esperti e che conosco molto bene – ammette il tecnico biancoverde – ci ricordiamo bene la gara di andata e ci vorrà rispetto, motivazione e attenzione".

Infine sull’infermeria. "Siamo oggettivamente reduci dalla peggiore settimana dell’anno – conclude – ma non deve essere un scusante. Abbiamo un obbiettivo che è vincere e ci proveremo fino in fondo coi giocatori che avremo a disposizione". A questo proposito, out sicuramente l’esterno Neri, che prosegue nel suo programma di cure e in forse sia Belli, assente ad Arezzo e Tognazzi che dall’ultima sfida è uscito piuttosto malconcio. La speranza è quella di recuperarli entrambi almeno per qualche minuto.

Poche ore prima della palla a due, alle 18, il campo centrale del PalaEstra ospiterà la formazione Under17 Eccellenza di coach Pierfrancesco Binella che se la vedrà con Pistoia.