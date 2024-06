Mens Sana: grandi manovre tra addii e rinnovi. Ad un passo l’annuncio dell’ala piccola Pucci

È iniziata ieri una settimana importante per la Mens Sana Basketball. Già nelle prossime ore arriveranno, dopo gli addii di Iozzi, Puccioni, Brambilla e Cucini, le ufficialità dei rinnovi di quei giocatori confermati rispetto al roster della passata stagione. Pannini, Tognazzi, Marrucci e Sabia saranno quasi certamente la linea di continuità con la scorsa annata, magari con un minutaggio minore in caso di ripescaggio in B Interregionale, ma comunque con uno spazio importante. Del roster che ha concluso la stagione a gara 5 di finale playoff restano in bilico il lungo italo ceco Prosek, che però ha praticamente un accordo verbale con il club in caso di ripescaggio al piano di sopra, e la giovane guardia Giorgi, attratto dalla possibilità di avere maggiore minutaggio da un’altra parte anche se la sua permanenza al momento non è da escludere a prescindere. Poi, dopo le conferme, ci saranno le entrate. Quella più vicina anzi praticamente fatta è quella dell’ala piccola Pucci, nato nel 1992 cresciuto proprio nella Mens Sana (con cui ha anche esordito in prima squadra nel 2008/2009) prima di iniziare un lungo girovagare ripassando anche da Siena, sponda Virtus. Pucci era già stato accostato alla Mens Sana un paio di anni fa ma non se ne fece niente. Stavolta invece la fumata bianca è davvero dietro l’angolo e arriverà a giorni, quindi prima di sapere in quale categoria saranno inseriti i biancoverdi (la dead line è il 5 luglio). Con lui da Castelfiorentino arriverà anche il play Belli, che si dividerà i compititi di regia con Pannini ma che potrà anche giocare da guardia. Pannini, Tognazzi, Marrucci, Pucci e Belli saranno quindi lo zoccolo duro per pacchetto esterni mentre sotto canestro, in caso di B, mancano almeno un’ala forte e un pivot che si alterneranno con Sabia ed eventualmente con Prosek.

Guido De Leo