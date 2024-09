Mens Sana, il centro Ragusa suona la carica: "Avversari di livello, ma noi diremo la nostra"

La Mens Sana ha ripreso ieri sera la preparazione alla palestra Lambardi di Colonna San Marco dopo la domenica libera. Anche oggi e fino a venerdì sera Pannini e compagni si alleneranno per poi rifiatare nel fine settimana. Tra i volti nuovi che si stanno allenando c’è il centro Jacopo Ragusa (nella foto), giunto dopo una stagione divisa tra Bisceglie (B Nazionale) e Roseto degli Abruzzi (B Interregionale). "Mi sono da subito trovato bene con il gruppo – ha detto il nuovo numero 7 biancoverde – i ragazzi tutti molto disponibili e sono contento perché aiuterà a creare un bel gruppo. Sono sicuro che riusciremo a fare bene in un campionato difficile, che conosco bene pur non avendo giocato in questo girone".

Ragusa è giovane, essendo un classe 2000, ma ha già una consolidata esperienza a questo livello e unita alla sua fisicità sarà sicuramente molto importante per la causa biancoverde. "Le squadre che andremo ad affrontare sono squadre competitive e non sarà facile perché tutte hanno giocatori di livello – ammette il lungo pugliese –. Sono convinto che potremo comunque dire la nostra. Ho trovato una società molto organizzata e strutturata e questo ci aiuterà sicuramente. Quello che fa la differenza a questo livello è il gruppo. Più una squadra è unita ed affiatata e più le cose vengono meglio". Dopo questa prima settimana di allenamenti dalla prossima si inizia a fare sul serio. Il primo test amichevole del pre campionato è in programma il 3 settembre a Colle di Val d’Elsa (alle 20) contro la locale squadra di serie D in cui militano due ex come Iozzi e Cucini. La seconda amichevole è invece calendarizzata per sabato 7 settembre (orario da definire) sul campo di San Miniato. Dopo quattro giorni di nuovo in campo, questa volta a Firenze, il giorno 11 settembre alle ore 20 sul parquet dell’Olimpia Legnaia, altro team di serie B Interregionale. Una settimana più tardi, il 18 settembre, nuovo scrimmage ‘a casa’ di coach Paolo Betti, ovvero sul parquet della Abc Castelfiorentino (palla a due alle ore 20). L’ultimo impegno di preseason per capitan Pannini e compagni sarà in Viale Sclavo contro Agliana il 21 settembre alle ore 18,30. Una settimana più tardi, domenica 29 al PalaEstra, arriva Arezzo per la prima palla a due ufficiale della stagione.

Guido De Leo