Mens Sana in crescita. Ora test a Castelfiorentino. Campagna abbonamenti: staccate 350 tessere

Dopo la buona prova a Firenze contro l’Olimpia Legnaia la Mens Sana ha ripreso ieri gli allenamenti alla palestra Lambardi di Colonna San Marco, prima di rientrare, già la prossima settimana al PalaEstra. Le sensazioni dopo i 40’ del Palafilarete sono piuttosto positive al di là del +2 finale per Pannini e compagni che lascia il tempo che trova. Rispetto a qualche giorno prima a San Miniato i biancoverdi, che avevano comunque in più Pannini e Maghelli (ma non Neri, ancora out), sono sembrati più reattivi in difesa e concentrati in attacco specie nei primi 20 minuti giocati a ritmi importanti. Il viatico in vista dell’esordio in campionato di domenica 29 contro Arezzo al PalaEstra sembra essere quello giusto anche se mancano ancora alcuni test amichevoli che saranno utili per accelerare i percorso di conoscenza reciproca di un gruppo per metà nuovo. Mercoledì prossimo a questo proposito la Mens Sana sarà di scena in casa di un’altra squadra di serie B Interregionale, ovvero l’Abc Castelfiorentino (palla a due alle 20), tra altro ex società di coach Betti e dei due nei biancoverdi Belli e Pucci. L’ultimo impegno di preseason per capitan Pannini e compagni dovrebbe essere invece in Viale Sclavo contro Agliana il 21 settembre alle 18,30.

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti giunta in pochi giorni a 350 tessere staccate. Quattro le opzioni: Premium (con possibilità di scegliere il proprio posto) al costo di 160 euro, Intero (senza posto assegnato) 120 euro, Curva (valido solo per il ‘settorino’) 100 euro e Ridotto (16-23 anni, senza posto assegnato) a 70 euro. La cui vendita dei vari tipi presso gli uffici della Mens Sana è attiva dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30. La vendita dell’abbonamento per la Curva è invece effettuata esclusivamente dai ragazzi della Curva Nord presso la loro sede al palasport nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Guido De Leo