Mens Sana, l’ala Neri non vede l’ora di iniziare: "Felice di essere qui. L’ambiente è bellissimo"

Matteo Neri (nella foto), ala piccola classe 1998, è uno dei colpi di mercato della Mens Sana. Reduce da ottime stagioni in B Interregionale Neri, senese, è tornato alla casa madre motivatissimo. "Sono molto emozionato e felice di essere tornato – ha detto -. Ho trovato un bellissimo ambiente, come mi aspettavo del resto e come mi ricordavo ai tempi della mia militanza nel settore giovanile. Era diversi anni che ero in giro per l’Italia e questo ritorno lo sognavo da tempo. Sono contento di quello che la società è riuscita a ricreare in questi anni e non vedo l’ora di iniziare la stagione. Mi ha convinto a tornare soprattutto l’ambiente che si è ricreato, degno del passato del club". Poi sul rapporto col suo nuovo allenatore. "Ho parlato con coach Betti e da parte sua ho trovato grande convinzione e disponibilità. Mi ha spiegato le sue idee e cosa vuole in questa stagione. Sicuramente per noi che abbiamo fatto il settore giovanile qui è un vantaggio in quanto conosciamo l’ambiente e ci conosciamo tra di noi. Sarà un campionato impegnativo con molte squadre competitive. Noi però possiamo dire la nostra e dimostrare di essere una buona squadra. Sarà sicuramente tosta ma ce la metteremo tutta". Infine sul passato in Viale Sclavo da giovane atleta. "Ho avuto la fortuna e l’onore di essere stato allenato da coach del calibro di Catalani e Magro. Due allenatori che mi hanno insegnato l’etica del lavoro, l’amore per questo sport, ma soprattutto quello che significa giocare per una maglia importante come quella della Mens Sana. Con Catalani ho vinto uno scudetto under 14 e under 15 e l’idea di poter giocare al PalaEstra con quegli stendardi attaccati al soffitto mi riempie di orgoglio. Durante le giovanili – ha concluso Neri, che ha scelto la maglia numero 24 - ho anche avuto la fortuna di avere compagni come Bucarelli e Cappelletti, oltre ai tanti che poi hanno fatto cose grandi e importanti nelle giovanili e non solo. Un posto quindi dove ho imparato tanto e al quale sarò sempre grato".

Ieri sera per la squadra altra seduta serale a Colonna San Marco, così come oggi. Il primo test amichevole è in programma martedì a Colle (alle 20) contro la locale squadra di serie D in cui militano due ex come Iozzi e Cucini. Guido De Leo