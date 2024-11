Mens Sana, l’ottimismo di Prosek: "Siamo in lotta per i primi sei posti"

"Il bilancio è positivo. Con 6 vittorie e 5 sconfitte, siamo in lotta per i primi 6 posti insieme ad altre squadre molto forti. Peccato per qualche punto perso per strada anche se, in altre occasioni, abbiamo portato a casa partite che non ci aspettavamo. Insomma, il girone di andata è stato positivo". È questo il bilancio di Gianluca Prosek (nella foto) sulla prima metà di stagione regolare della Note di Siena. "Ci dobbiamo concentrare subito per il girone di ritorno che inizia con una partita ad Arezzo – ha aggiunto il lungo mensanino -. Un incontro che credo sarà molto difficile". Una Mens Sana che è decisamente cresciuta nel corso delle settimane, Prosek ne è convinto. "Abbiamo acquisito molta fiducia. Soprattutto a livello di squadra – sottolinea -. Penso che abbiamo fatto vedere cose positive, anche cambiando alcune cose (come successo nella partita con Empoli). Dobbiamo continuare così". A livello di statistiche personali, Gianluca Prosek sta vivendo una stagione da grande protagonista: è il miglior giocatore del campionato per valutazione media, 19.4, e il secondo miglior realizzatore con 17.4 punti a partita (secondo dietro solo all’ex Mens Sana Menconi in questa particolare graduatoria). "Mi sto trovando sicuramente bene, la squadra può stare a questo livello e c’è grande equilibrio in tutto il campionato: tutti se la possono giocare con tutti – ha detto ancora Prosek -. Il derby al Costone? Dopo le finali di un anno fa era logico che ci fosse un po’ di tensione, peccato perché nel secondo tempo ci è presa un po’ di paura di vincere e non siamo riusciti a mettere la stessa energia che avevamo nel primo tempo". L’ultimo pensiero Prosek l’ha riservato ai tifosi. "Ci danno grande energia – ha detto -. Li voglio ringraziare perché sono sempre presenti, dandoci un grande supporto sia in casa che fuori".

AF