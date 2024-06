Mens Sana, Pucci è il primo colpo di mercato: "Riporteremo la squadra dove merita di stare"

La Mens Sana piazza il primo colpo di mercato in entrata. Si tratta di Alessandro Pucci (foto), ala, classe 1992, che ha iniziato a giocare nelle giovanili di viale Sclavo per poi passare a Certaldo, Virtus Siena e infine Castelfiorentino con cui ha conquistato la promozione dalla C alla B. "Sono contento di questa scelta, da oggi sono ufficialmente un nuovo giocatore della Mens Sana – ha detto il giocatore –. Lo sono stato a livello giovanile, ma questo è un nuovo percorso. Durante la mia parentesi in biancoverde fui anche convocato in semi finale scudetto contro Treviso. Avevo 17 anni. Un’emozione clamorosa in un palazzetto stracolmo di gente". Pucci conosce bene coach Betti per il comune trascorso a Castelfiorentino. "Mi ha allenato tre anni a Castello. Ci siamo già parlati e nei suoi confronti nutro una grande stima. Betti è uno dei motivi, oltre ad altri cento, per cui sono voluto venire a giocare a Siena. Una figura importantissima per me. Un allenatore che lavora benissimo, ha fatto bene in passato, ha fatto benissimo quest’anno alla Mens Sana, quindi per me è una grande garanzia. Dei nuovi compagni ho giocato un anno a Certaldo con Tognazzi tempo fa. Non fu un campionato fortunato, ma con lui mi trovai benissimo. Il resto dei compagni non li conosco, ma sono sicuro che si costruirà un bel gruppo". E sull’atmosfera al PalaEstra per la finali. "Ho giocato tanti anni in serie C e mai ho avuto modo di giocare in un contesto del genere. Un palazzetto fuori categoria sarà sicuramente uno stimolo enorme. E’ un grande onore giocare in una piazza del genere – continua –. So cosa significa essere un giocatore della Mens Sana, so cosa è la Mens Sana per Siena". Infine un messaggio ai tifosi. "So quanto tengono alla squadra. Credo che debbano continuare a farlo – la conclusione – perché questa società si sta impegnando per riportare la Mens Sana dove merita". Pucci non sarà l’unico giocatore in arrivo da Castelfiorentino. Firmerà a breve anche il play Belli che si dividerà i compiti in cabina di regia con il confermato capitan Pannini. Oltre a Sabia e Tognazzi, già annunciati, dovrebbe far parte del prossimo roster anche Marrucci.

Guido De Leo