Mens Sana-Quarrata e Virtus-Cecina: aria di spareggio. Il Costone va Castelfiorentino. Una vittoria ed è fatta

Vismederi alla ricerca dei due punti che le mancano per conquistare aritmeticamente la poule promozione. è questa la missione per la squadra Belletti nella trasferta a Castelfiorentino, palla a due alle 18, Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini gli arbitri. "La squadra sta bene, nonostante l’amarezza per come è finita contro San Miniato. Abbiamo reagito in modo positivo, quasi con rabbia, alla delusione. La squadra ha lavorato con determinazione e voglia di riscatto, per andare a conquistarci questi play-in con ben due giornate di anticipo". Parole di Gianni Terrosi (nella foto), uno degli assistenti di coach Belletti, a cui è stata affidata la presentazione della vigilia. Il match rappresenta anche l’occasione per vedere per la prima all’opera in maglia gialloverde Sebastianelli, ultimo arrivato alla corte costoniana, subentrato a Radchenko nelle logiche e nelle gerarchie di squadra gialloverdi. "Si erano create delle condizioni per cui è stato ritenuto opportuno fare questa operazione – ha commentato Terrosi -. In questo periodo tutte le squadre stanno completando i roster in vista del finale di stagione. Conoscendo l’ambiente e il gruppo, sono sicuro che per lui sarà facile ambientarsi e inserirsi in questa nuova realtà". Terrosi è poi tornato sulla trasferta in casa di Castelfiorentino: "È una piazza che conosco benissimo ed è una realtà oggi penalizzata dalla classifica, anche a causa di problemi fisici e di un periodo sfortunato – ha sottolineato Terrosi –. Tuttavia, sarebbe un errore gravissimo sottovalutare questo ostacolo. Lo dimostrano le loro buone prestazioni casalinghe. Conosco bene l’ambiente di Castelfiorentino, così come il loro allenatore, e so quanto sarà complicato il confronto. Noi, però, dobbiamo pensare solo a noi stessi e vincere. Dopodiché, se ci riusciremo, potremo festeggiare il raggiungimento di quello che, fin dall’inizio della stagione, è stato il nostro obiettivo principale". Per l’occasione non è stata autorizzata la trasmissione della partita né su Costone Channel né su altre piattaforme.