Mens Sana sconfitta. Cecina fa festa. I biancoverdi pagano l’attacco sterile

BASKET CECINA: Parietti, Pedroni 9, Mazic 11, Pistolesi ne, Ticà ne, Bruci 6, Dabo, Saccaggi 14, Pistillo 8, Nannipieri 6, Pistolesi 13, Tintori 7. Allenatore Da Prato.

MENS SANA: Tilli, Belli 3, Pannini 6, Ragusa 11, Marrucci 8, Pucci 11, Sabia ne, Maghelline, Prosperanti ne, Prosek 13, Tognazzi 14. Allenatore Betti.

Arbitri: Posarelli e Vozzella.

Parziali: 15-13, 36-29, 60-43.

CECINA – Brusco stop per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che esce sconfitta dal parquet di Cecina dopo 40 minuti condizionati da un serataccia, non la prima dell’ultimo periodo, in attacco. Salvaguardata la differenza canestri (all’andata era finita 79-56) ma i biancoverdi non sono riusciti a ripetere la bella prova di pochi giorni prima contro Legnaia. Primo tempo subito complicato per i ragazzi di Betti che in attacco non riescono a trovare il canestro con continuità nonostante alcuni buoni gioco d’attacco e soprattutto diversi tiri aperti falliti che fiaccano morale e concentrazione. Pe gestire le forze coach Paolo Betti inizia presto ad utilizzare le risorse della panchina, seppur nelle consuete condizioni deficitarie, ma il risultato non cambia molto perchè neppure i padroni di casa sembrano in grande spolvero in attacco come dimostra il 15-13 con cui i primi dieci minuti vanno in archivio. Se nei primi minuti le percentuali non sorridevano particolarmente ai senesi nel secondo crollano ulteriormente. Le polveri di Pucci, Belli, Pannini e compagni diventano bagnatissime come testimonia l’avvilente 1/15 dalla lunga distanza con cui la ‘Note di Siena’ chiude i primi venti minuti.

Per fortuna dei biancoverdi, comunque sempre attaccati nel punteggio ai livornesi almeno fino al 28’, a metà gara il tabellone dell’impianto di Cecina segna ‘solamente’ il +7 di Saccaggi (fratello dell’ex capitano della Mens Sana in A2 e autore alla fine di 14 punti) e soci, anche loro penalizzati dai tanti errori. La speranza di vedere una Mens Sana più precisa e determinata crolla poco dopo il rientro in campo: i biancoverdi deragliano completamente (segnando appena quattordici punti) e stavolta non vengono più graziati dal Basket Cecina che ne approfitta e con maggiore fluidità offensiva fugge sul confortante +17 con cui si arriva al trentesimo. Nel quarto conclusivo la Mens Sana è più concentrata e tenta più volte di rientrare in gara ma ogni volta i padroni di casa di coach Da Prato la ricacciano indietro fino al -8 finale. Il terzo turno del girone di ritorno del girone B di serie B Interregionale si chiude questa sera alle 21 con Olimpia Legnaia – Quarrata.

Guido De Leo