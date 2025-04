Mens Sana sfida Collegno: vittoria per la salvezza diretta

Torna in campo questa sera alle 21 Mens Sana che PalaEstra aspetta Collegno. In caso di vittoria contro i torinesi la formazione di coach Betti festeggerebbe la salvezza diretta con una giornata di anticipo rendendo sostanzialmente inutile l’ultima gara a Genova di domenica 27 aprile.

"C’è solo un risultato da ottenere – ha detto Betti (foto in alto) prima dell’allenamento di ieri – ovvero vincere per raggiungere l’obbiettivo stagionale. La squadra in questi giorni si è allenata bene, siamo ripartiti con voglia dopo la vittoria di Gallarate. Ma il passo oggi non conta, sappiamo bene quanto conta la sfida odierna e siamo concentrati solo su quello. Spero che riprenderemo le cose buone fatte nell’ultima partita e non commetteremo gli errori dell’ultima in casa contro Serravezza".

In Lombardia sabato sera è arrivato il riscatto. "Si è vista da subito la voglia che i ragazzi avevano di tornare in campo dopo quello che era successo e sono usciti due quarti di ottima qualità. Poi oggettivamente loro con percentuali pazzesche sono rientrati nel terzo quarto e in quello conclusivo abbiamo difeso meglio e abbiamo portato a casa due punti vitali. Collegno è una squadra molto giovane e di talento con alcuni elementi di grande esperienza e qualità. La settimana scorsa sono andati vicinissimo a fare il colpo contro Spezia e già all’andata ci ricordiamo bene di come ci misero in difficoltà" ha concluso l’allenatore della Note di Siena. Dello stesso avviso sul peso specifico dei punti in palio questa sera il centro biancoverde Gianluca Prosek. "La settimana di allenamento è andata bene, con la giusta energia – sottolinea il numero 35 -. Sappiamo quanto è importante stasera: vogliamo ripartire dal primo tempo di Gallarate e cercare di avere quell’intensità per tutta la partita evitando il calo che spesso ci condizionato al rientro dall’intervallo lungo. Serve la lucidità ci capire che è troppo importante per noi e per i nostri tifosi. Siamo consapevoli di averli delusi contro Serravalle e vogliamo vincere per congedarci da loro con una vittoria". In provincia di Varese Prosek (foto in basso) ha tagliato un traguardo importante. "I mille punti segnati con la Mens Sana sono per me un grande soddisfazione - ammette il giocatore ceco -. Sono arrivato qui due anni fa da sconosciuto o quasi ma ho sentito subito grande fiducia da parte del club, dello staff tecnico e dei tifosi. Non posso che ringraziarli per il supporto che ci danno ogni volta e la passione che ci trasmettono".

La società ha comunicato che in occasione della partita di questa sera in programma alle 21 in Viale Sclavo contro Collegno, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 20. Per coloro che non potessero essere presenti al palazzetto la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati.

