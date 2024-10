Mens Sana, sfida in casa con la corazzata Cecina. Toscano: "C’è un grande desiderio di riscatto"

Torna in campo stasera la ‘Note di Siena’ Mens Sana che alle 20,45 attende in viale Sclavo il Basket Cecina, una delle grandi favorite del girone. In casa biancoverde c’è grande voglia di riscattare il ko di Firenze contro l’Olimpia Legnaia e di farlo di fronte a una cornice che potrebbe essere numericamente molto importante. "Mi aspetto una partita difficile quanto intensa – ha detto prima dell’allenamento di rifinitura l’assistente allenatore biancoverde Filippo Toscano – perché entrambe veniamo da una sconfitta, quindi entrambe avremo grande voglia di tornare subito al successo". Non sarà facile giocare un match a poche ore di distanza da quello di domenica, ma più che la stanchezza, la Mens Sana dovrà dosare nel modo giusto la grande voglia di rivincita del gruppo. "Se da un lato il turno infrasettimanale implica un grande sforzo fisico e mentale da parte delle squadre, giocare subito può rappresentare un’occasione per togliersi immediatamente l’amarezza della sconfitta di domenica", spiega Toscano. I 98 punti subiti di cui 57 nei primi 20 minuti sono stati un macigno pesante per Pannini e compagni che poi sono riusciti a rientrare in gara quando però era troppo tardi. "Sicuramente dobbiamo migliorare in difesa – ammette il tecnico – ma siamo fiduciosi che l’amalgama crescerà presto e con esso anche l’attitudine difensiva. Cecina è una formazione relativamente giovane con un giocatore di grande esperienza come Andrea Saccaggi che nelle prime due partite non è mai andato sotto i 20 punti segnati. In generale hanno grande esperienza e attitudine perchè da anni militano in queste categorie". Per portare a casa i due punti servirà quindi la gara perfetta o quasi da parte della formazione di coach Paolo Betti. "Serviranno intensità e difesa di squadra contro una formazione molto forte e tra le favorite del girone. Proveremo ad affrontarla nel miglior modo possibile", conclude Toscano. La biglietteria oggi è aperta a dalle 18. Sempre in biglietteria sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento (sono gli ultimi giorni per farlo e al momento è stata raggiunta quota 670). La segreteria è aperta anche venerdì dalle 17 alle 19.

Guido De Leo