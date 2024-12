Mens Sana supera Olimpia Legnaia 87-70: vittoria decisiva a Siena

Mens Sana ha vinto contro Olimpia Legnaia con un punteggio di 87-70, segnando un'importante vittoria a Siena dopo due sconfitte consecutive.

La partita, giocata in Viale Sclavo, ha visto i biancoverdi ritrovare Tognazzi e Belli, imponendosi nel finale dopo 35 minuti equilibrati. Betti ha iniziato con il giovane Tilli in quintetto, con un avvio equilibrato, 8-9 per Legnaia a metà del primo quarto.

Marrucci ha piazzato il +2 senese dalla lunga distanza. Ragusa, con due punti e altrettanti falli, è stato sostituito da Sabia. Nepi, senese ed ex Virtus e Costone, ha iniziato a segnare, riportando avanti i fiorentini, 17-18. Belli, tornato in campo dopo l'assenza ad Arezzo, ha messo la bomba che ha contribuito al sorpasso sulla sirena dopo 10 minuti.

Nel secondo quarto, Merlo ha segnato dalla distanza, ma Siena è rimasta concentrata, +4 grazie a Pucci. Ragusa è tornato in campo segnando subito il +7, massimo vantaggio biancoverde, subito stoppato dal gioco da tre punti di Tonello. Tognazzi e Prosek hanno contribuito al 39-31, con Russo che ha chiamato time out. Maghelli ha segnato i punti del 41-34 con cui le squadre sono andate a riposo.

All'inizio del terzo parziale, Olimpia Legnaia ha piazzato un parziale di 7-0 in 120 secondi, riportando la sfida in parità. Nessi ha portato avanti i suoi, mentre Prosek ha fermato l'emorragia con un gioco da tre punti, 44-43 al 23’. Mens Sana ha fallito alcune buone occasioni in contropiede, ma ha mantenuto il vantaggio, 56-52 a dieci minuti dalla fine.

Ogni volta che Mens Sana ha tentato l'allungo, Legnaia ha risposto, 64-61 a sei minuti dalla sirena finale. Prosek e Marrucci hanno scavato un nuovo +7, aprendo la strada alla bomba di Belli: 73-63 a 3’40’’ sul cronometro. Legnaia ha mollato la presa, permettendo ai padroni di casa di andare sul +18 (81-63 a 2’30’’ dalla fine) con la bomba di Prosek, ribaltando anche il -11 dell'andata a Firenze. Bruno e soci hanno tentato di salvare almeno la differenza canestro, ma senza successo.