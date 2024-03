Mercato, ci sarebbe già l’intesa. Il tempo scade venerdì 5 aprile. Nuovo pivot a Treviso? Camara può sbloccarsi

Forlì è concentrata mente e corpo sulla Final Four di Roma del prossimo fine settimana, ma la compagine biancorossa resta sempre vigile anche sul fronte mercato. Le attenzioni, come noto, sono tutte rivolte a un’aggiunta nel pitturato, col club di viale Corridoni intenzionato a regalare ad Antimo Martino un prezioso lungo che porti un ulteriore carico di chili e centimetri, in vista delle sfide decisive alla luce dei problemi fisici di Giacomo Zilli.

Tra i vari profili passati al setaccio, la pista più calda è quella di Gora Camara, centro di 214 centimetri che milita in massima serie tra le fila di Treviso in prestito dalla Virtus Bologna. Già avvicinato nelle scorse settimane, la trattativa sarebbe andata avanti spedita negli scorsi giorni. Al punto che un’intesa tra le parti sarebbe già stata trovata, col favore della Vu Nera.

Cosa manca, dunque, per chiudere definitivamente il cerchio? Non certo un particolare di poco conto: il consenso di Treviso a lasciar partire il ragazzo. La società veneta non si opporrebbe ‘tout court’ a una cessione di Camara, ma, prima di salutarlo, dovrà riuscire a individuare un sostituto. Intanto, però, radiomercato ha accostato un nuovo pivot a Treviso: si parlava di un interesse per Daniele Magro, oggi alla Juvi Cremona. In questo gioco di incastri, occorre però che i lombardi (che faranno visita a Forlì sabato 30 marzo) si privino di lui.

Camara, classe 2001, ricopre un ruolo importante nelle rotazioni di coach Vitucci, essendo a tutti gli effetti il cambio del pivot titolare. In stagione gioca 11,3’ a partita, con 3,3 punti e 3,1 rimbalzi. La Pallacanestro 2.015 attende dunque novità, fiduciosa di poter contare presto sulle prestazioni di Camara, mentre il tempo, per quanto sia, stringe. Il mercato in serie A2 chiuderà venerdì 5 aprile, prima della trasferta di Vigevano.