Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e Valentina’s Camicette Bottegone in campo sabato, Endiasfalti Agliana e Gioielleria Mancini Monsummano domenica: tutti consapevoli di non poter più sbagliare per mantenere in vita i propri sogni.

Per la terza giornata di andata dei Play-In Silver, domani sabato 16 marzo Quarrata ospiterà il Campus Varese, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile. Tutti a disposizione di coach Alberto Tonfoni nelle file quarratine; Quarrata è al momento terzo con 10 punti, a un passo dalla qualificazione-playoff (accedono le prime due squadre classificate), la compagine lombarda ultima a 4. Ma attenzione ai trabocchetti: perdere una partita di questi tempi, significherebbe compromettere il proprio cammino, smorzare l’entusiasmo dato dalle proprie ambizioni.

Per il quarto e ultimo turno d’andata della seconda fase Qualificazione del campionato di serie C, sempre domani Bottegone sarà di scena, dalle 18.15 al Pala Cosmelli di Livorno, per affrontare la Fides. "Tutti presenti e morale alto: è la gara decisiva per entrare tra le prime tre del girone", fanno sapere da casa-Valentina’s. Bottegone quarto con 10 punti, Fides seconda a 12: un incrocio da far tremare le vene e i polsi.

Per la quarta e ultima giornata d’andata della seconda fase Promozione B del torneo di C, domenica l’Endiasfalti se la vedrà con San Vincenzo, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana. Quinta piazza con 8 punti per i ragazzi allenati da Giulio Gambassi, terza a 10 per i labronici. Numeri impressionanti per Agliana: negli ultimi mesi, tra prima e seconda fase, 13 successi in 15 incontri. Ma per arrivare ai playoff, servirà l’impresa: entrare tra le prime 4 del raggruppamento.

Infine, per la "Qualificazione" di C, domenica dalle 21 al Pala Pertini di Ponte Buggianese si giocherà Monsummano – Unione Sportiva Livorno: penultimo posto a 4 per i termali, terzo a 10 per i livornesi.

Gianluca Barni