Minors: Agliana fuori dai playoff, Nico ancora viva. Bottegone avanti. Monsummano giù

Piangono Agliana e Monsummano, sorridono Bottegone e Nico Basket. Nel campionato di serie C maschile, non riesce ad allungare la serie-playoff l’Endiasfalti Agliana, che cade sotto i colpi di Costone Siena sul parquet di casa (80-55). "Nonostante l’eliminazione, è stata un’annata soddisfacente. I ragazzi devono ripensare al percorso fatto – osserva coach Giulio Gambassi –. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo, composto da persone con valori importanti. Complimenti a Costone, dimostratosi superiore". Agliana: Zita 13, Andrei 10, Rossi 5, Nieri 14, Bacci 5, Mucci, Bonistalli 2, Bibaj, Nesi 6, Lo Bello, Bardazzi, Baroncelli.

L’impresa è compiuta: la Valentina’s Camicette Bottegone ha chiuso 3-0 con la Bama Altopascio nel primo turno dei playout di serie C, condannando i lucchesi alla retrocessione. Anche alla "King" non c’è stata storia: 101-79. Bottegone: Magnini, Santangelo 6, Pierattini 7, Mati 15, Cukaj 14, Agostini, Banchelli 4, Riccio 20, Delage 10, Milani 12, De Leonardo 13. L’avversario del secondo turno-playout, che inizierà domenica 12 maggio, uscirà da Pontedera-Fucecchio, con i pisani avanti 2-1.

È retrocessione per la Gioielleria Mancini Monsummano, battuta 72-67 in gara-3 dalla Synergy Basket Valdarno. "Si chiude una stagione incredibile – le parole del presidente Stefano Gabrielli –. Alle difficoltà logistiche, dovute alla mancanza del palasport, si sono aggiunti infortuni su infortuni. Dopo quattro promozioni in 10 anni, arriva la prima, amara retrocessione. Lavoreremo per tornare su questo palcoscenico". Shoemakers: Danesi 8, Cantrè 6, Meacci 21, Calderaro 14, Vettori 2, Lepori ne, Giusti 4, Tommei 12, Cellerini.

Dimezza lo svantaggio (2-1), la Butera Clinic Nico Basket, superando in casa 71-63 il Jolly Acli Livorno, nella finale regionale playoff del campionato cadetto. Domani, dalle 20.30 al Pala Pertini di Ponte Buggianese, è in programma gara-4. Ponte Buggianese: Nerini 4, Tongiorgi n.e, Salvestrini 9, Pini 16, Montiani 20, Modini, De Luca 4, Bargiacchi 3, Giglio Tos 15, Parodi. Gianluca Barni