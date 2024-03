Minors. Quarrata sogna con Mustiatsa, Agliana ok

Weekend da sogno per Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ed Endiasfalti Agliana, da incubo per Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano. Nell’ultima giornata del girone d’andata della seconda fase di serie B interregionale, Quarrata piazza il colpaccio in casa del Gulliver Supermercati Derthona Tortona. In terra piemontese, l’incontro va in archivio sul punteggio di 81-80, grazie ai tiri liberi di Mustiatsa a due secondi dal termine. Un successo, il terzo nel raggruppamento Play-In Silver, davvero prezioso per la compagine di coach Tonfoni, che può così continuare a sognare un posto nei playoff. Al momento è prima del girone con 14 punti. Tabellino: Marini, Mustiatsa 22, Balducci, Molteni 7, Falaschi, Calugi, Regoli 15, Frati, Antonini 10, Tiberti 27. Nel primo turno di ritorno della poule-promozione del campionato di serie C, Agliana batte in rimonta la Pallacanestro Dragons Prato: 74 – 68. Agliana raggiunge così il Pino Dragons Firenze a 10, ma è quinta in graduatoria. "Questa partita dimostra per l’ennesima volta che siamo una squadra che non molla, che non ha paura e che ci crede fino in fondo", le parole di coach Gambassi. Tabellino: Zita 6, Andrei, Rossi 11, Nieri 24, Bacci, Mucci 12, Bonistalli 2, Bibaj, Nesi 19, Bardazzi, Baroncelli, Lo Bello. Nella prima giornata di ritorno della poule-salvezza di serie C, pesante capitombolo per Bottegone, il secondo consecutivo dopo quello rimediato la settimana precedente a Livorno. Il passivo in casa del Cus Pisa, 68-49, non lascia spazio alle interpretazioni: una partita da dimenticare. Tabellino: Magnini 2, Santangelo 2, Pierattini, Agostini, Mucciola, Mati, Cukaj 2, Banchelli 2, Riccio 27, Delage 6, Milani, De Leonardo 8. Bottegone quarto a 10, a -2 dal terzo posto. Niente da fare per Monsummano, battuto tra le mura amiche, 78-67 (con qualche recriminazione arbitrale), da Montevarchi. Termali penultimi a 4. Tabellino: Danesi 14, Cantrè 4, Calderaro 8, Vettori 15, Lepori 9, Giusti, Boccardo 3, Tommei 6, Cellerini 8, Santi.

Gianluca Barni