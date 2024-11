Missione compiuta per i Dragons. Liquidata la pratica Valdisieva: "Brava a reagire subito agli errori"

Tornano a sorridere in serie C maschile i Dragons. I tifosi di casa hanno dovuto attendere la fine di un tempo supplementare per vedere i giocatori esultare dopo essersi imposti per 97-88 contro un ostico Valdisieve e aver guadagnato il terzo posto in classifica a quota 8 punti. Gli ospiti hanno giocato un partitone, costringendo i rossoblù agli straordinari, dopo che nel corso dei 40’ regolamentari la partita sembrava indirizzata su binari favorevoli ai lanieri. Primo quarto di marca locale, chiuso dai Dragons avanti 23-17. Nel secondo tempino Valdisieve rimane aggrappata al match e si arriva al riposo lungo con Prato avanti 42-40. Nel terzo quarto i pratesi si illudono di poter guadagnare un margine risolutivo, chiudendo all’ultima sosta avanti 65-57. Nell’ultimo quarto, la formazione ospite riesce a neutralizzare il vantaggio pratese. Per decidere il match, sul 78-78, serve un tempo supplementare. Le triple di Smecca e Iardella scavano il break decisivo. Finisce 92-86. "La squadra ha saputo compattarsi partendo bene, creando gioco. Molto positivo è stato il fatto di reagire subito agli errori fatti", commenta coach Pinelli". Ecco il tabellino pratese: Manfredini 10, Marini 7, Iardella 16, Banchelli, Magni 30, Staino 4, Berni 13, Smecca 10, Torrini ne, Pacini 3, Settesoldi ne, Bruni 4. All. Pinelli.

L. M.