Momento della verità Faenza, tutto in 40’. A Imola i Raggisolaris si giocano la stagione

Incredibile ma vero, tutta (o quasi) la stagione dei Blakcs ruota intorno al derby di domenica in casa dell’Andrea Costa Imola. Questa gara rappresenta infatti il match point per conquistare matematicamente i playoff, ma in caso di sconfitta i faentini potrebbero addirittura trovarsi noni, dovendo così dipendere dai risultati delle avversarie nell’ultima giornata. Chiaro che questo scenario è dovuto ad una stagione piena di alti e bassi, ma sarebbe una beffa che i Raggisolaris restassero fuori dalla post season dopo aver battuto Ruvo di Puglia in trasferta e Roseto in casa.

Questo è lo scenario della classifica a due giornate dalla fine. Mestre è sesta insieme a Faenza con 36 punti e alle loro spalle ci sono Andrea Costa e San Severo con 34: veneti e abruzzesi hanno lo scontro diretto a favore con i Blacks. Vincendo domenica i Raggisolaris sarebbero matematicamente tra le prime otto e aggiudicandosi anche quella successiva con Ravenna chiuderebbero settimi o sesti, anche se la prima pare l’opzione più probabile visto che Mestre domenica riceverà la retrocessa Taranto. Con una sconfitta Faenza si farebbe agganciare da Imola e da San Severo se dovesse vincere a Bisceglie. A quel punto i Raggisolaris dovrebbero sperare nel ko all’ultimo giornata di Imola nel derby con la Virtus o di San Severo in casa con Ruvo di Puglia, per superare una delle due, vincendo ovviamente il derby con Ravenna, in quanto un arrivo a tre li penalizzerebbe.

Al di là dei calcoli, c’è la certezza che vincendo al PalaRuggi i Blacks saranno ai playoff e questa è l’unico obiettivo della squadra, ed infatti è previsto un nutrito pubblico di faentini sugli spalti. In vista del derby sono arrivate alcune disposizioni organizzative riguardanti l’ordine pubblico. I tifosi di Faenza potranno acquistare il biglietto soltanto il giorno della partita dalle 17 alle biglietterie del PalaRuggi (il costo è di 15 euro per la curva ospiti) e dovranno entrare nel palasport dall’ingresso della piscina adiacente all’impianto. Il parcheggio sarà invece lungo via Graziadei. Intanto sono uscite le sanzioni del Giudice Sportivo riguardanti la gara con Roseto dove la tifoseria ospite è stata protagonista di atti vandalici, facendo anche scoppiare un petardo all’interno del PalaCattani. Il club abruzzese è stato multato di 750 euro per le offese a Poletti, per il lancio di monete e di una bottiglia d’acqua e per l’esplosione del petardo che ha causato l’interruzione della gara per pochi secondi. Inoltre è stata riscontrata la rottura del vetro del settore ospiti.

In attesa di capire se interverrà la Procura Federale, a cui sono stati inviati gli atti per accertamenti, questa pena pare troppo leggera per un petardo fatto esplodere all’interno di un palasport, considerando che in passato è stato sanzionato con giornate di squalifica al campo.

Luca Del Favero