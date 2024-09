Nardò Vuelle Pesaro 78-86, primi punti del campionato in tasca del Carpegna Prosciutto

Lecce, 29 settembre 2024 – Buona la prima. Pesaro esce con i primi due punti in tasca del campionato battendo la formazione di Nardò per 78 a 86. Una partita che la Carpegna Prosciutto ha messo nel salvadanaio grazie soprattutto ad un secondo quarto importante sotto il profilo balistico mettendo a segno 33 punti contro gli 11 della formazione di casa. Un vantaggio largo che ha toccato anche i 25 punti. Una base di cemento che ha permesso alla formazione di Pino Sacripanti di resistere al forte ritorno che c'è stato negli ultimi minuti dei padroni di casa che hanno visto improvvisamente spalancarsi la possibilità di rimettere tutto quanto in gioco. La Carpegna Prosciutto esce da questo confronto smentendo una debolezza sotto i tabelloni perché chiude il match con 38 rimbalzi conquistati contro i 32 di Nardò. Tra i lunghi pesaresi ha svettato Zanotti che di palle sotto i tabelloni ne ha arpionate 9.

Con Imbrò non ancora al massimo della forma, ha tenuto molto bene il campo il giovane argentino Maretto che ha chiuso con 11 punti segnati in 17 minuti. Un minutaggio importante quello che gli ha concesso Sacripanti ma comunque ampiamente ripagati sul campo da questa giovane guardia. Un po' dei bengala che ogni tanto illuminavano il campo i due americani e cioè Ahmad, il play ed anche l'ala King. Il primo molto efficace soprattutto nel secondo quarto quando Pesaro ha messo dietro la lavagna la formazione di Dal Monte. Un finale di gara dove Pesaro è calata molto e dove ha messo a segno solamente 11 punti contro i 23 dei padroni di casa. Ma non si sa quanto ha pesato in questo atteggiamento il fatto che partiva con 25 punti di vantaggio. Molto bravi i ragazzi di Nardò in questo recupero o molta sufficienza da parte della Carpegna Prosciutto che ad un certo punto, mentre la gara scivolava verso la fine, hanno infilato la doccia prima del tempo? Comunque un'altra risposta è dietro l'angolo perché mercoledì sera la Vuelle scende sul campo amico per affrontare Vigevano.