Nazionale di basket sorde: inizia l'avventura ai Mondiali 3x3 a Washington

Una nuova avventura per la Nazionale di basket sorde. Le cestiste azzurre dirette dal Dt pesarese Beatrice Terenzi sono tornate a Washington dopo la splendida esperienza del 2018 con l’Under 21 conclusa con un inaspettato bronzo.

Questa volta la Gallaudet University, un college specializzato nell’accoglienza dei sordi dove è obbligatorio parlare la lingua dei segni, ospita i Mondiali di basket 3x3. Coach Sara Braida, che guida l’Italia femminile del basket da ormai dodici anni, ha selezionato quattro atlete del gruppo Nazionale: Giulia Sautariello, Viola Strazzari, Noemi Viana e Valentina Todeschini. Con loro andrà a caccia di un’altra medaglia dopo quella conquistata a Tel Aviv nel 2022 dove, sempre con lo sponsor Battistelli sulle maglie, le ragazze portarono a casa un bronzo.

Ben 11 formazioni femminili partecipanti. L’Italia è nel girone B con Polonia, Argentina, Lituania (1), Usa (2) e Svezia (2), mentre nel girone A troviamo Usa (1), Svezia (1), Ucraina, Nuova Zelanda (novità) e Lituania (2). Il debutto stamane alle 11.40 contro Svezia (2). Nel pomeriggio, poi, affronteranno la Polonia.

"Fondamentalmente il 3x3 è un altro sport rispetto al basket 5 contro 5, ma è ugualmente nelle corde di alcune nostre atlete – spiega il dt Terenzi – per cui quando la federazione internazionale ha deciso di lanciarlo c’è stato subito il desiderio di provare a misurarsi anche in questa disciplina. Siamo tornate a Washington con piacere perché questo college è un’eccellenza e lavora per l’integrazione delle persone sorde. Nel 2018 era estate quindi tutti gli studenti erano fuori per le vacanze, mentre questa volta l’università è a pieno regime, quindi contiamo di avere tanto pubblico sugli spalti a tifare non solo per gli Stati Uniti ma per la bellezza dello sport in generale. Anche in questo caso le nostre atlete rappresentano la Federazione Sport Sordi Italia, quindi siamo orgogliose di indossare la maglia azzurra. Grazie ai nostri sponsor Otello Battistelli, Sport Event Promoter (Sep) di Giuseppe Uguccioni e Cimas ristorazione per la sensibilità dimostrata".