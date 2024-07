Nella nuova stagione Stosa riparte dai giovani. Sugli attuali 8 giocatori, 5 vengono dal ’vivaio’

È una Stosa all’insegna dei giovani quella che sta nascendo, una squadra con un marcato senso di appartenenza e con talento da vendere. Queste le prime indicazioni della nuova Virtus 24/25 che con 8 decimi del roster già sistemati, dà l’idea di progetto tecnico di coach Evangelisti e caratteristiche della squadra. Partiamo dall’età dei giocatori, in ribasso rispetto alla media dello scorso anno visto che i nuovi arrivi sono due classe 2003, Zocca e Gianoli, e un 2004 vale a dire il figliol prodigo Marco Braccagni. La chioccia della squadra sarà capitan Olleia, prossimo alle nozze con la compagna Sofia (sabato 6), mentre gli altri due giocatori più esperti saranno Bartoletti e Dal Maso, entrambi classe ‘99. Sul senso di appartenenza c’è poco da dire visto che degli 8 giocatori attuali 5 provengono dal settore giovanile, un numero che dimostra come la Virtus sia una società che i giovani li costruisce, li lancia e soprattutto li fa giocare. Anche il talento è fuori discussione perché gli elementi a disposizione di coach Evangelisti hanno classe da vendere e ampi margini di miglioramento. Il mercato della Stosa però non è finito e da qui al raduno di metà agosto potrebbero esserci sorprese. Probabile che ad arrivare possa essere un altro lungo a completare un reparto dove trovano spazio Olleia, Dal Maso e Gianoli. Sugli esterni la scelta è stata quella di dare spazio a Braccagni, oltre che nel suo ruolo di guardia, anche da cambio del play, inserendo Zocca a rinforzare i ruoli di 2 e 3 dove ci sono Calvellini (foto) e Costantini. È lecito pensare a un sesto esterno fatto in casa ma anche qui le sorprese non sono da escludere. Intanto, parlando di settore giovanile, proseguiranno la prossima settimana gli allenamenti individuali e di squadra voluti dal nuovo responsabile tecnico Edoardo Ceccarelli, che hanno visto la partecipazione di un gran numero di ragazzi. Nel settore femminile prosegue invece l’avventura in nazionale Under 15 i Gaia Becatti. La giocatrice classe 2009 ha partecipato al torneo di Valencia dove l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre da oggi partirà il secondo torneo, stavolta a Varese, prima del definitivo rompete le righe.