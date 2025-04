New Flying Balls: Ultima Chance a Viterbo per i Playoff Interregionale

Ancora 40’ di gioco per scrivere il proprio futuro. Per i New Flying Balls del presidente Paolo Cuzzani, ottava forza dei play-in Gold della Conference Centro, è il momento della verità per provare ad agguantare i playoff di Interregionale e giocarsi le proprie carte verso la serie B Nazionale: il 27 aprile alle 18 si andrà a Viterbo per chiudere il ciclo di trasferte di aprile. Pesa la sconfitta nell’infrasettimanale a Cagliari.

"Calcoli alla mano abbiamo ancora una chance – spiega il numero uno ozzanese –. Ma guardiamo le cose dall’inizio, questa è una squadra che è stata costruita in una settimana ed è stato bravo il gm Flavio Coronelli a mettere in piedi tutto dopo la nostra rinuncia alla serie B Nazionale. Guardandoci indietro dico che nonostante tutto è stato un campionato super".

Dalla salvezza aritmetica in poi, tutto oro colato per i biancorossi di coach Matteo Lolli.

"Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto: salvarci immediatamente è stato il primo traguardo. I playoff sarebbero una ciliegina e poi nulla sarebbe scontato. Perché abbiamo le caratteristiche per fare bene, ma guardo spesso all’approccio che abbiamo alle partite e mi faccio le mie capriole mentali: anche quando giochiamo male e regaliamo tanto rischiamo di vincere. È una squadra strana".

Gli infortuni, l’amalgama da ricreare dopo aver ricostruito il gruppo dello scorso anno: ma nel complesso un anno da riporre in cornice.

"Abbiamo tanta esperienza, con giocatori che fanno la differenza, oltre a tanti ragazzi giovani. Siamo nelle condizioni che possiamo vincere con chiunque e perdere con chiunque. Certo, abbiamo avuto un po’ di sfortuna nel percorso, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Anche le altre squadre li hanno avuti e non è un alibi per nessuno".

Vincere a Viterbo per sigillare i playoff. "Ci siamo e vogliamo la vittoria, poi si vedrà. L’unica squadra che può avere le caratteristiche per andare su è Matelica, che è una squadra che costa tanto e con un budget importante: poi non è semplice salire. La nostra bravura? Aver ragionato partita per partita ci ha portati fin qua e per me è un orgoglio vedere dov’è arrivata Ozzano in questi anni. Abbiamo costruito tanto".

Di ben altro tenore invece l’umore del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che dopo il ko in volata sul parquet del Petrarca, rischia di vanificare il percorso-salvezza della poule play-in Out. I rossoblù sono secondi in coabitazione con San Bonifacio (terza) e Reggio Emilia (quarta), ma per rientrare nelle prime 3 ed evitare i playout devono fare 2 punti nell’ultima uscita: il 27 aprile alle 17 arriva San Bonifacio per un match ad altissima tensione.