Nicolai: "Sella, siamo corti ma ancora vivi": "Vigili sul mercato, solo per la pedina giusta"

Questa volta la prestazione c’è stata, ma è mancato il risultato, a differenza della sfida con Vigevano, dove erano state bucate entrambe. Ma anche giocando bene senza vincere non si può essere contenti, soprattutto quando ti trovi sul penultimo gradino della classifica e hai vinto soltanto una delle ultime otto partite. Il 2025 prende subito una brutta piega, quindi, anche se resta più di una cosa da salvare dalla sfida in casa dell’Urania, che trionfa in volata dopo un supplementare trascinata da un Gentile stellare. E allora solo carbone per la Sella, dopo pranzi e cenoni indigesti tra Natale e Capodanno, ma se l’atteggiamento sarà lo stesso mostrato a Milano fin dall’inizio del girone di ritorno, qualcosa di buono potrà uscire fuori.

"Abbiamo meritato di giocarcela fino alla fine, così come avremmo meritato di vincerla – dice il gm Nicolai, che già nel post-gara si era allacciato alle parole di coach Di Paolantonio, orgoglioso del gruppo nonostante la mancanza di risultati, e ottimista in vista del futuro –. Siamo questi, ruotiamo in pochissimi e siamo tremendamente corti, non è un alibi ma la realtà. Eppure siamo rimasti lì, sempre: siamo vivi, nonostante la fortuna non sia certo dalla nostra parte. E’ chiaro che siamo delusi e che il morale sia basso, però la squadra c’è, segue l’allenatore, tutti quanti vogliamo uscire da questo momento".

Cento contro Gentile, così si può riassumere gran parte del terzo quarto: il campione che porta a spasso una squadra intera. E chissà se Cento potrà tornare a fare affidamento sul suo, Carlos Delfino, out da due mesi abbondanti, compagno in infermeria di Alessandro Sperduto, un altro che avrebbe potuto dare un contributo importante nel match del PalaLido, e non solo lì. "Delfino riprenderà in settimana ad allenarsi a parte, ma non c’è una data precisa sul rientro, anche se lui è il primo a voler tornare in campo e giocare, e questo deve essere chiaro a tutti. Alessandro invece venerdì si sottoporrà a nuovi esami per capire come procede il suo recupero, ma ci vorrà ancora tempo prima di rivederlo sul parquet. Intanto, ha ripreso a camminare regolarmente dopo le prime terapie, che è già un passo avanti. Nei prossimi giorni, comunque, usciremo con un comunicato, aggiornando tifosi e non riguardo alle loro condizioni. Mercato? Lo teniamo costantemente monitorato. Se c’è margine per intervenire, lo faremo, senza problemi o paletti particolari, ma solo se c’è un profilo che fa al caso nostro".

Domenica la prima di ritorno alla Baltur Arena, arriva la capolista Rimini. "Ce la giocheremo, come fatto in casa loro. Non meritiamo questa posizione di classifica: possiamo salvarci, ci credo, abbiamo le possibilità per farlo".

Giovanni Poggi