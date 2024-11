Niente da fare, Vitali è out. Contro Tortona non ci sarà

Non è andata bene, ma poteva finire decisamente peggio. È un po’ questa la sintesi sulla situazione che riguarda l’infortunio di Michele Vitali, costretto a lasciare il campo a cinque minuti dalla fine della sfida con Pistoia per un problema alla caviglia sinistra.

Ieri il capitano della Pallacanestro Reggiana è stato sottoposto ad una lunga serie di esami che hanno escluso lesioni severe - e quindi uno stop di parecchie settimane - ma che hanno comunque rimarcato come per l’ala biancorossa ci sarà bisogno di un periodo di riposo e di terapie.

In poche parole, salterà quasi certamente l’importantissimo match di sabato sera contro Tortona ed è in forte dubbio anche per martedì, quando a Reggio arriveranno i polacchi dello Slask Wroclaw per la quarta giornata di ‘Basketball Champions League’.

Un contrattempo che ovviamente non ci voleva anche perché Vitali, pur tra alti e bassi come quasi tutta la squadra, ha confermato anche in questo inizio di stagione di poter essere uno degli aghi della bilancia della Unahotels. La sua difesa e soprattutto il suo lavoro di collante – che si riflette soprattutto nella qualità delle spaziature e nel ‘timing’ della circolazione di palla – è infatti imprescindibile per la ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana. Il suo tiro da tre, inoltre, può spaccare in due le partite. Anzi, l’impressione è che potrebbe e dovrebbe prendersi anche più responsabilità in attacco, ma in ogni caso resta un elemento chiave per le strategie di coach Priftis. Con il suo forfait ci sarà quindi più spazio per Sasha Grant che è apparso in crescita e che avrà un’occasione d’oro da non farsi scappare, ma oltre che a lui si chiederanno gli straordinari anche ad altri giocatori per affrontare un avversario davvero molto temibile come Tortona. Non sembrano invece preoccupare più di tanto gli acciacchi di Winston (ematoma alla gamba sinistra) e Smith (problema alla mano sinistra) che dovranno un pochino ‘gestirsi’, ma che dovrebbero essere regolarmente in campo contro l’ex capitano biancorosso Leo Candi e l’altro ex, Arturs Strautins. Quella di sabato sarà inoltre una gara già molto rilevante anche per quel che concerne la qualificazione alle ‘Final Eight’ di Coppa Italia, perché Reggio – dopo aver perso per strada due punti preziosissimi con Pistoia – dovrà fare uno sforzo extra per andarli a recuperare contro compagini più attrezzate. Per riuscirci sarà necessario mettere in campo una prova corale praticamente perfetta.