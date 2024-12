Note di Siena: vittoria cruciale contro Spezia rilancia ambizioni di sesto posto

La vittoria nello scontro diretto contro Spezia (adesso sotto 2-0 rispetto ai biancoverdi) ha rilanciato le ambizioni di sesto posto della Note di Siena. La strada è ancora lunga visto che mancano sette giornate alla fine del girone di ritorno e che le due concorrenti dirette al momento appaiate in classifica ai biancoverdi (Arezzo e Quarrata) sono avanti negli scontro diretti. Ma i segnali dati contro i liguri domenica scorsa restano incoraggianti, specie dopo la prova scialba di Cecina.

"Era una partita decisiva contro Spezia – ha detto capitan Pannini (nella foto) tornando sul match di domenica -. I nostri avversari sono una squadra esperta, lunghissima e che ha aggiunto un giocatore fuori categoria come Loschi. Ma siamo stati bravi ad approcciarla bene e a mettere i campo tutto ciò che avevamo non perdendo la concentrazione mai per tutti i quaranta minuti. Sono due punti molto pesanti soprattutto dal punto di vista mentale perché ci danno tanta fiducia". A Cecina la sensazione è che fosse mancata proprio quella. "Si dopo la partita di Cecina ci eravamo detti che era importante ritrovare la fiducia in noi stessi – sottolinea il numero 4 della Mens Sana – più che correggere gli aspetti tecnici. Infatti si è vista subito un’altra intensità in campo che ci ha aiutato molto".

Adesso la partita che chiuderà l’anno solare è una di quelle più proibitive contro San Miniato (domenica alle 18) che è in testa insieme a Lucca ma che proprio contro i rossoneri ha conosciuto un brusco stop nell’ultimo turno. "Sappiamo che sarà una partita difficilissima contro una squadra ricca di talento ed energia soprattutto in casa loro. Ci proveremo come abbiamo fatto all’andata". Pannini prima della palla a due aveva letto un messaggio di solidarietà da parte del club nei confronti dei lavoratori Beko. "La vicenda mi tocca da vicino – conclude il play – perché mio padre ha lavorato molti anni li. Speriamo che possa risolversi per il meglio per i lavoratori che ringrazio per essere venuti al palazzetto".

Passando ad un ex allenatore biancoverde, ufficiale da ieri la firma di Matteo Mecacci quale nuovo tecnico dell’Hdl Nardò Basket, club salentino di A2. Mecacci, che guidò la Mens Sana dalla B alla A2 nel 2014/15 restando poi vice di Ramagli e Griccioli e di nuovo capo allenatore (nel 2017/18) dopo l’esonero di quest’ultimo, è reduce da cinque stagioni a Cento tra B (vinta) e A2. In provincia di Lecce, dove oggi dirigerà il primo allenamento, prende il posto di Dalmonte, altro ex mensanino decisamente più fugace che aveva condotto i salentini ad una difficile salvezza la scorsa stagione ai danni della San Giobbe Chiusi.

Guido De Leo