Obiettivo "manita». Sfatare il tabù Sassari con il quinto hurrà di fila: la Unahotels ce la può fare

Obiettivo "manita". A mezzogiorno (diretta su Dazn) la Unahotels va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato sul parquet del Banco di Sardegna Sassari, con l’obiettivo di consolidare sempre di più la posizione nei piani alti della graduatoria e, al tempo stesso, fare un altro passo verso la matematica qualificazione alle Final-Eight di Coppa Italia, ormai dietro l’angolo. Una vittoria, infatti, lascerebbe, come minimo, le tre inseguitrici Trieste, Treviso e Tortona a 4 punti e con gli scontri diretti a favore dei reggiani in tutti e tre i casi. Di sicuro, l’ambiente sardo non sarà dei più semplici, anzi, ci ha pensato coach Markovic a caricare la sua truppa, reduce da due trasferte a Venezia e a Le Portel, per la coppa; se in campionato i sardi hanno sbancato il parquet lagunare, in Francia è arrivata una sconfitta con un ultimo quarto in rincorsa dove i sassaresi non hanno speso nemmeno un fallo. Un atteggiamento non gradito dall’allenatore bosniaco che ha messo in guardia i suoi per affrontare una squadra fisica e da trasferta come la Unahotels di oggi. Anzi, sarà proprio questo uno, se non il maggiore, caposaldo su cui la truppa di coach Priftis dovrà far leva per tornare a casa dalla Sardegna con i due punti in saccoccia. Il reparto dei big-men con l’inserimento di Faried e la crescita di Gombauld (nella foto, ex della partita) è, ora, davvero completo mentre la "front-line" di casa alterna la solidità di Halilovic ad un Renfro non sempre all’altezza, tanto che Sassari si trova all’ultimo posto alla voce rimbalzi catturati. Un altro punto che potrà far pendere l’ago della bilancia a favore dei reggiani è sicuramente la ‘second-unit’; il coach greco ha, infatti, in panchina, diverse soluzioni da adottare a partita in corso, nonostante l’infortunio al leader Jamar Smith, di contro Sassari avrà sicuramente fuori Mattia Udom, mentre il rientro di un giocatore-chiave come il polacco Sokolowski è ancora in forte dubbio, dunque le rotazioni sono ridotte notevolmente. Saranno da tenere d’occhio l’ala Bendzius, giocatore moderno e versatile, il più utilizzato nelle file sassaresi e anche il maggior realizzatore, seguito a ruota dal folletto Bibbins. Infine, da sfatare il tabù del parquet sassarese: se nei confronti diretti, i biancoazzurri sono avanti per 24-23, la formazione reggiana non vince sull’isola da gara-3 dei playoff 2016 e addirittura dal 1997 in regular-season. Infine, niente panico se vedete scatenarsi l’inferno dopo il primo canestro: oggi torna, infatti, l’iniziativa del Teddy Bear Toss, ovvero il lancio in campo di peluche portati da casa che saranno destinati ai bambini in ospedale durante il periodo natalizio.

Sassari: Cappelletti, Bibbins, Piredda, Trucchetti, Halilovic, Fobbs, Tambone, Veronesi, Bendzius, Vincini, Sokolowski, Renfro. All.: Markovic.

Unahotels: Barford, Gallo, Winston, Faye, Gombauld, Uglietti, Fainke, Vitali, Faried, Grant, Chillo, Cheatam. All.: Priftis.

Arbitri: Quarta, Dori e Bartolomeo.