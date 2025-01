Obiettivo stracittadina. Ecco le modalità per acquistare i biglietti del derby

Dopo la serataccia e la pessima prestazione di ieri sera a Empoli la Note di Siena Mens Sana adesso si gioca tutto in chiave qualificazione nelle prime sei del girone B di serie B Interregionale contro la Vismederi Costone nel derby di domenica pomeriggio. La società biancoverde ha comunicato ieri le modalità di acquisto dei tagliandi per la stracittadina. Per la sfida, in programma alle 18 al PalaEstra, la biglietteria sarà aperta domenica a partire dalle 16,45. Oggi invece è possibile acquistare i tagliandi dalle 18 alle 20 e domani dalle 17 alle 19, presso gli uffici della Mens Sana Basketball in prevendita. Il giorno della partita saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti e la Mens Sana invita coloro che volessero acquistare il tagliando per il settore ospiti di richiederlo espressamente al botteghino. Il costo dei biglietti è 12 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto (da 16 a 23 anni). Gli under 16 entrano gratis. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto di Viale Sclavo, la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati biancoverdi ed al costo di 10 euro per i non abbonati. Le porte del PalaEstra domenica saranno invece aperte a partire dalle 17.