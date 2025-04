Olimpia Castello sfida Pescara nella penultima giornata di Interregionale

Dopo il rumoroso successo nel fine settimana in casa ai danni di Palestrina (100-82), per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi è già tempo di tornare in campo per la penultima giornata della seconda fase di Interregionale: domani alle 20,30 infatti i nerazzurri saranno di scena a Pescara per una sfida poco influente per la propria classifica. Certamente i castellani, che sono decimi nella poule play-in Out della Conference Centro, possono ancora ambire al nono posto, ammesso che si riesca ad agganciare Palestrina nelle prossime 2 gare facendo così valere lo scontro diretto a favore ottenuto domenica sera. Ma, conti alla mano, è forse una gara più importante per gli abruzzesi, che non avendo ancora la matematica condanna della retrocessione, hanno ancora 80’ di gioco per provare a prendere Mondragone e giocarsi le chance rimanenti nella terza e ultima fase. Ed è proprio lì che l’Olimpia Castello sta già guardando, per capire chi sarà l’avversaria da sfidare nella prima sfida al meglio delle 3 gare. Dopo l’ultima gara, che si giocherà il 27 aprile contro Mondragone, sarà quindi chiaro il bracket che seguirà lo schema 4-11, 5-10, 6-9 e 7-8. "Al momento stiamo bene – dice il presidente ‘Max’ Ramini –, la vittoria larga di domenica è stata giocata bene ed è coincisa con una settimana di lavoro al completo. Nel basket fa tanta differenza e questo si è visto in termini di gioco. Poi va detta la verità, a loro mancavano 2-3 giocatori che all’andata hanno fatto la differenza, ma è stato comunque un risultato straripante che ci ha fatto bene". La squadra verso l’Abruzzo. "Un’altra trasferta comoda – scherza il numero uno nerazzurro –. Stiamo lavorando al massimo delle possibilità, toccando ferro non dovrebbero esserci defezioni".

Gare play-in Out Centro: San Paolo Ostiense-Valdiceppo oggi alle 20, Mondragone-Roseto 2020 oggi alle 20,30, Palestrina-Virtus Civitanova oggi alle 21, Ferentino-Teramo a Spicchi domani alle 20, Vasto-Senigallia e Pescara 2.0-Olimpia Castello domani alle 20,30.

Classifica: V. Civitanova, Valdiceppo e Senigallia 28; Teramo a S. 26; Roseto 2020 e S.P. Ostiense 24; Vasto 22; Ferentino 20; Palestrina 16; O Castello 14; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.

Giacomo Gelati