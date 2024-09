OraSì-Blacks, è derby. Più di un’amichevole

L’unico derby della stagione tra OraSì e Blacks si giocherà alle 17 in un PalaCosta che sembrerà più una sauna che un palasport. Non sarà di certo delle migliori la cornice della sfida tra le cugine ravennati, che vista l’ora avrà anche poco seguito, ma potrebbe essere interessante per avere i primi spunti tattici da entrambe le parti in vista del debutto in campionato che sarà nell’ultimo weekend di settembre. Di sicuro i Raggisolaris arrivano più rodati, visto che per loro sarà la terza amichevole stagionale, mentre Ravenna ne ha giocata soltanto una, e quindi la squadra di Garelli avrà già qualche automatismo in più. Interessante sarà vedere la lotta a rimbalzo tra i faentini Poletti – Poggi – Dincic, che già hanno mostrato buone cose, contro i dirimpettai De Gregori e Crespi che invece hanno sofferto la difesa della Virtus Imola. Proprio la fase difensiva delle due contendenti sarò un altro aspetto chiave del match, dato che è uno dei punti di forza del gioco di entrambe gli allenatori. Sia Faenza che Ravenna hanno mostrato alcune sbavature come è normale che sia in questa fase della stagione, con i rispettivi allenatori che lo hanno fatto presente ai giocatori in maniera non troppo velata… Riflettori anche sulle due cabine di regia con Dron che se la vedrà con Fragonara e sempre sugli esterni Calbini si dedicherà alle marcature di Gay e Tyrtyshnik, due giocatori con il colpo sempre in canna, come l’argentino Cavallero, che ha già conquistato il pubblico dei Blacks, mostrando di essere sia un perno del gioco della squadra, sia un cecchino quando occorre. Questo derby ha insomma tanti ingredienti stuzzicanti pur essendo una semplice tappa del percorso di preparazione al campionato. Domani, intanto, il Basket Ravenna presenterà Gay in una conferenza stampa che si terrà alle 12.15 nella sede della Nuova Olp e saranno presenti anche il direttore generale Lorenzo Nicoletti e il coach Andrea Gabrielli. L’evento è aperto ai tifosi.

Luca Del Favero