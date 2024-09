OraSì e Blacks in campo. Oggi le prove generali

OraSì e Blacks sono pronte a vivere un sabato pomeriggio sul parquet, impegnate in amichevoli che si preannunciano molto interessanti. Le cugine ravennati si troveranno mercoledì alle 17 al PalaCosta in un test amichevole (spostato dal 7 settembre giorno in cui era stato programmato) e sarà l’unico derby della stagione visto che sono state collocate in due gironi differenti. La prima a scendere in campo oggi sarà l’OraSì che alle 17 al PalaCosta affronterà laVirtus Imola nella sua prima amichevole stagionale. Tutta la truppa di coach Gabrielli sarà a disposizione.

"Non mi aspetto nulla dal lato tecnico – ha spiegato coach Andrea Gabrielli – ma che per almeno 20/25 minuti la squadra metta in pratica il lavoro tecnico e tattico che abbiamo provato nei primi dodici giorni di allenamento".

Curiosità ci sarà nel vedere all’opera la coppia di tiratori Gay-Tyrtysnyk e come ruoteranno sotto canestro Crespi, De Gregori e Casoni, anche se l’OraSì sarà molto camaleontica per tutta la stagione e vedrà i giocatori schierati in diversi ruoli.

Non ci sarà Benzoni, under in prova che Gabrielli aveva avuto l’anno scorso a Senigallia, accasatosi a Teramo in B Interregionale. La Virtus è invece più avanti nella preparazione essendo questa la terza amichevole: la squadra di coach Galetti ha già affrontato i Blacks Faenza e l’Unieuro Forlì, formazione di serie A2.

Proprio i forlivesi saranno di scena alle 18 al PalaCattani ospiti dei Blacks, chiamati a confermare le buone impressioni date nella prima uscita contro la Virtus Imola. La squadra ha già mostrato di avere grande affiatamento, giocando una pallacanestro veloce e molti giocatori si sono messi in mostra.

Tutti i faentini saranno a disposizione, anche se ovviamente alcuni potrebbero avere un minutaggio ridotto a causa degli strascichi dovuti alla preparazione atletica che sta ‘colpendo’ i muscoli, anche se nella prima uscita coach Gigi Garelli ha dato ampio spazio a tutti, ruotando già nel primo quarto i dieci della panchina (gli unici a non essere entrati sono stati gli under Tartaglia e Sirri).

Forlì invece non avrà l’americano Dawson, arrivato in settimana in Romagna, ma non ancora unitosi al gruppo.

Il primo allenamento con la squadra lo sosterrà poi questo lunedì.

Luca Del Favero