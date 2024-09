OraSì, è Crespi-time: "Ce la giocheremo con tutti"

"Ravenna e questo ambiente sono la cornice perfetta per permettermi di pensare solo al lavoro". Riccardo Crespi, classe 1997, 206 centimetri, è il centro dell’OraSì Ravenna. Il giocatore - che ha giocato la scorsa stagione con la maglia dell’Andrea Costa Imola -, è stato presentato ieri nella sede di Minguzzi Auto. A inquadrarlo è coach Andrea Gabrielli: "Seguo Riccardo da tempo, viene da due ottime stagioni. La squadra aveva bisogno di un totem, di un giocatore di un certo tonnellaggio, capace di darci una dimensione interna – è la disamina dell’allenatore –. Questo perché siamo una squadra di taglia media, tendente al basso". Ed ecco dunque che un lungo - che tra l’altro conosce molto bene la serie B - serviva a Ravenna come il pane. Sarà poi "importante per la nostra difesa".

Gabrielli annuncia una interessante novità tattica alla quale sta lavorando: "Sotto canestro lui e Tommaso (De Gregori, ndr) saranno presenza importanti. Stiamo lavorando - a questo serve la preseason - per farli giocare qualche minuto insieme". Sempre sul centro: "Parliamo spesso, ma anche senza dirci nulla di particolare, da ciò che dice emergono serietà e abnegazione".

Il centro ammette che non conosceva direttamente i suoi nuovi compagni (molti dei quali però ex avversari): "Mi sto trovando molto bene, sono contento di aver firmato con Ravennna. Prima di farlo, ho chiesto informazioni a chi conosceva questa realtà e tutti me ne hanno parlato bene. Non vedo l’ora di iniziare e di avere il palazzetto pieno". A questo proposito - a fornire i dati il dg Lorenzo Nicoletti -, fino ad oggi sono stati venduti 119 abbonamenti. Crespi dedica infine una battuta sugli avversari: "Sarà un girone molto tosto, con le toscane, Roseto e Roma che hanno speso tanti soldi per i roster. Noi possiamo giocarcela con tutti". Coach Gabrielli avverte: "Occhio al fattore ambientale nei campi del Sud". Sabato alle 17 l’OraSì ospiterà in casa, in una gara amichevole, la Virtus Imola.