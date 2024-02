OraSì "La difesa ha fatto la differenza"

Si è tolto una bella scimmia dalla spalla coach Bernardi, esausto ma soddisfatto al termine della vittoria contro la Lux Chieti che consente ai giallorossi di tornare a sorridere, dopo quattro stop consecutivi. "Sono molto contento – analizza coach Bernardi - i ragazzi avevano una gran voglia di vincere questa partita, ce la meritavamo dopo qualche partita ben giocata ma buttata via per inesperienza ed ingenuità, oggi abbiamo portato a casa due punti che ci volevano. Sono felice per i miei giocatori che hanno lavorato benissimo in assenza di Nikolic, avevamo preparato benissimo la gara in settimana, nonostante la sconfitta immeritata a San Severo, sarebbe stato comprensibile accusare il contraccolpo ed invece sono stati fantastici, compimenti a loro e complimenti ai nostri tifosi che ci han sempre sostenuto, a cui dedico personalmente questa vittoria".

"Voglio spendere due parole – prosegue il coach originario di Rimini – per il mio staff medico, per come han lavorato in settimana con De Gregori. Tommaso martedì ha avuto un problema muscolare, non si è allenato per tutta la settimana, se non qualcosina a parte venerdì sera e sabato mattina. Lo staff è stato bravissimo a metterlo nelle condizioni di poter giocare e anche lui è stato straordinario, nel terzo quarto ha avuto energia, determinazione e voglia incredibile, soprattutto in difesa, ci ha aiutato moltissimo".

Eppure, l’inizio di gara era stato da incubo, con quel 5-21 stampato sul tabellone del Pala Costa dopo una manciata di minuti che preoccupava e non poco i tifosi. "Abbiamo iniziato male, sotto ritmo, non essendo aggressivi in attacco, ci siamo svegliati negli ultimi tre minuti del primo periodo e poi abbiamo fatto tre quarti di altissimo livello. Faccio un grande plauso a Ferrari che ha catturato undici rimbalzi, recuperato palloni. Se manteniamo questo livello, con questa voglia, siamo una bellissima squadra".

"Siamo contentissimi – gli fa eco Francesco Paolin - c’era grande rammarico per le occasioni perdute ma siamo stati bravissimi, soprattutto in difesa, stando attenti soprattutto ai piccoli dettagli che ci han fatto perdere le due gare in trasferta. Tutti hanno dato il loro contributo, siamo una squadra lunga, con tanti buoni giocatori, dobbiamo solo alzare la concentrazione e l’attenzione, è tutto nelle nostre mani, possiamo essere una squadra importante".

Riccardo Sabadini